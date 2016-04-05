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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6053605460556056
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:23

  Xenon написав:
  pesikot написав:
Це взагалі не схоже на бажання припинити вогонь.

а згадайте коли був підписаний Мінськ-2 (12,02,15) і коли було рашистами захоплено Дебальцево і з якими боями (18,02,2015)

так що в цьому плані рашисти не логічні

Логічні.
Просто нема ніякого зв'язку між обстрілами до підписання (або заморозки по замовчуванню) і самою цією подією.
До неї масовані ракетні удари по енергетиці і т.д. ще можуть бути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:25

  Xenon написав:
  pesikot написав:Це взагалі не схоже на бажання припинити вогонь.

а згадайте коли був підписаний Мінськ-2 (12,02,15) і коли було рашистами захоплено Дебальцево і з якими боями (18,02,2015)

так що в цьому плані рашисти не логічні

звісно нелогічні. вони тільки щиро не розуміють, чому лохи (ми в їх уяві) не ведемося на їх розводки?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:26

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево!
Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій.
Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.

Десь з місяць тому слухав чудову лекцію від людини з димпломом MBA про тренд на кластеризацію світових економік і перерозподіл сфер впливу. Тож не сподівайтесь

Дякую, що притискаєте назад до землі.
Хочеться-то сподіватися на краще, а не чергові Темні століття (які пророкував Мортимер ще етапі підйому глобалізації і засудження протекціонізму).
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Завдяки обміну даних в «Оберезі» відображатиметься, якими послугами користується людина і де вона знаходиться. За словами Калмикової, фактично військовозобов'язаних зможуть відстежувати онлайн.
https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 74858.html
Вже запущено реєстр, але поки не сінхронізовано з іншими.

*Матриця* слідкує)))
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:02

  lapay написав:pesikot
Ти вже задовбав своїм дебілізмом.
Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти". Точніше, вже заважає - свій мирний план. Але навіть до нього дійде, що треба робити, хай навіть через дупу. На твій рахунок сильно сумніваюсь.

Ти знову в штанці обісрався

До тебе на доходить простий факт, якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню

Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:09

  pesikot написав: якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню

Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили

не зовсім так

рашисти хочуть щоб Україна попросила про перемовини першою, публічно так-би мовити
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:18

  Xenon написав:
  pesikot написав: якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню

Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили

не зовсім так

рашисти хочуть щоб Україна попросила про перемовини першою, публічно так-би мовити

Ну нехай хочуть ... хотєть - не врєдно
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все частіше звучать заклики до режиму припинення вогню, мовляв, Пуйло вже готовий до цього, або можемо втратити ще більше ....

Зачекайте
  • Вірити КГБістам - це себе не поважати
  • Якщо ми реально можемо втратити більше, то з якого дива Пуйлу пропонувати припинення вогню ?
    В таких умовах припинення вогню не пропонують, якщо може скластись все добре в бік рашистів.
Тобто, маємо, що не все так добре у рашистів. Але, див п.1

В березній 2024 вибори Путіна. Але Путіну скучно отримувати їм же написанні результати виборів.
Треба якісь "перемоги".

Як варіант, нагнути хахлів на припинення вогню і подати - дивіться як ми їх.
За цей час підготуватись, після виборів Путіна знову почати бойові дії і подати - дивіться як ми їх наїбали, а вони дурні повелись
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:38

  pesikot написав:
  lapay написав:pesikot
Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти"..

До тебе на доходить простий факт, якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню
Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили

Сьогодні перед обідом був сильний приліт за містом, як на мій слух - район Кінбурну. Вибух (один, потужний, без детонації) чули в кількох районах Мико. Після вибуху через 10 хвилин дали "тривогу" по Україні через зліт Міга.
Кацапські пабліки розганяють інфу, що Україна вже отримала кілька десятків Ф-16 і вони, зокрема, працюють на Херсонському напрямку. Ех, якби ж то.. :roll:
fler
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