detroytred написав:Тоді я збільшу свою надію, що все ж таки глобалізація форево! Все ж таки сильні світу цього вийшли на новий рівень і є сценарій. Не конспірологічний, а за замовчуванням, по невідімой)) руці глобалізації.
Десь з місяць тому слухав чудову лекцію від людини з димпломом MBA про тренд на кластеризацію світових економік і перерозподіл сфер впливу. Тож не сподівайтесь
Дякую, що притискаєте назад до землі. Хочеться-то сподіватися на краще, а не чергові Темні століття (які пророкував Мортимер ще етапі підйому глобалізації і засудження протекціонізму). ___________________________________ Завдяки обміну даних в «Оберезі» відображатиметься, якими послугами користується людина і де вона знаходиться. За словами Калмикової, фактично військовозобов'язаних зможуть відстежувати онлайн. https://varta1.com.ua/news/v-ukrayini-z ... 74858.html Вже запущено реєстр, але поки не сінхронізовано з іншими.
lapay написав:pesikot Ти вже задовбав своїм дебілізмом. Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти". Точніше, вже заважає - свій мирний план. Але навіть до нього дійде, що треба робити, хай навіть через дупу. На твій рахунок сильно сумніваюсь.
Ти знову в штанці обісрався
До тебе на доходить простий факт, якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню
Помните, как всю страну, вместо нормальных б.у. авто кормили Дэу ланосами? Тоже говорили поддержки народного производителя. Где эти тысячи сотрудников Богдана, укравто? Вот и держ службовці готовьтесь на переориентацию, учите пайтон. А то мы не видели увольнений в военный период, присосались к кормушке. На фронт, шагом руш
Все частіше звучать заклики до режиму припинення вогню, мовляв, Пуйло вже готовий до цього, або можемо втратити ще більше ....
Зачекайте
Вірити КГБістам - це себе не поважати
Якщо ми реально можемо втратити більше, то з якого дива Пуйлу пропонувати припинення вогню ? В таких умовах припинення вогню не пропонують, якщо може скластись все добре в бік рашистів.
Тобто, маємо, що не все так добре у рашистів. Але, див п.1
В березні 2024 вибори Путіна. Але Путіну скучно отримувати їм же написанні результати виборів. Треба якісь "перемоги".
Як варіант, нагнути хахлів на припинення вогню і подати - дивіться як ми їх. За цей час підготуватись, після виборів Путіна знову почати бойові дії і подати - дивіться як ми їх наїбали, а вони дурні повелись
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 27 гру, 2023 19:53, всього редагувалось 1 раз.
lapay написав:pesikot Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти"..
До тебе на доходить простий факт, якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили
Сьогодні перед обідом був сильний приліт за містом, як на мій слух - район Кінбурну. Вибух (один, потужний, без детонації) чули в кількох районах Мико. Після вибуху через 10 хвилин дали "тривогу" по Україні через зліт Міга. Кацапські пабліки розганяють інфу, що Україна вже отримала кілька десятків Ф-16 і вони, зокрема, працюють на Херсонському напрямку. Ех, якби ж то..
lapay написав:pesikot Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти"..
До тебе на доходить простий факт, якщо рашисти продовжують обстрілювати цивільні об"єкти, то вони НЕ бажають припинення вогню Якби вони це хотіли зробити, то вже б зробили
Сьогодні перед обідом був сильний приліт за містом, як на мій слух - район Кінбурну. Вибух (один, потужний, без детонації) чули в кількох районах Мико. Після вибуху через 10 хвилин дали "тривогу" по Україні через зліт Міга. Кацапські пабліки розганяють інфу, що Україна вже отримала кілька десятків Ф-16 і вони, зокрема, працюють на Херсонському напрямку. Ех, якби ж то..
Та вони вже й 14 Ф-16 знешкодили, це теж кацапські пабліки розганяють
А ще розганяють, що вдарили по жд-вокзалу, бо там петріоти вантажили на жд-вагони
Північна Корея, ймовірно, збільшила постачання боєприпасів росії. Про це свідчать супутникові знімки, які зафіксували обіг контейнерів між портом Раджин та селищем Дунай Приморського краю.
Про це повідомляє Bloomberg.
Спочатку знімки за період із серпня по жовтень опублікував Білий дім. Тоді, за його даними, КНДР відправила до рф морським шляхом близько 1 млн снарядів. А в листопаді Національна розвідувальна служба Південної Кореї поінформувала, що десятьма рейсами до рф було доставлено понад 1 млн снарядів.
“Приблизно через півтора місяця я не бачу, щоб темпи поставок хоч скільки-небудь уповільнилися, тому, виходячи з того, що ми знаємо, це ще півмільйона снарядів”, – сказав виданню військовий експерт Юст Оліманс, співавтор сайту Oryx, який документує втрати техніки в ході російсько-української війни.
Зазначається, що КНДР має один із найбільших запасів боєприпасів у світі, які призначені для зброї радянського зразка, зокрема 152-мілімітрові снаряди.