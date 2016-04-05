Додано: Сер 27 гру, 2023 20:00

vitaliiangel написав: Мне тоже видится как подготовка общественного мнения к заморозке не на наших условиях. Мой прогноз здесь

viewtopic.php?p=5662581#p5662581



В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение. Ни у кого нет ответа на такой простой вопрос. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских. Мне тоже видится как подготовка общественного мнения к заморозке не на наших условиях. Мой прогноз здесьviewtopic.php?p=5662581#p5662581В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение.. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских.

lapay написав: Xenon написав: detroytred написав: Що за цирк-то? Що за цирк-то?

а дуже простий цирк

ведуть до "заморозки"



1. грошей нема

2. люди мобілізуватись не хочуть

3. зброю не дають а дуже простий циркведуть до "заморозки"1. грошей нема2. люди мобілізуватись не хочуть3. зброю не дають

Тільки хотів про це написати.Ну яких ще чарівних підсрачників не вистачає Зеленському, щоб прийняти єдино правильне рішення? Хоче дочеквтись прориву фронту і падіння чергового райцентра чи, не дай бог, обласного центра? Тільки хотів про це написати.Хоче дочеквтись прориву фронту і падіння чергового райцентра чи, не дай бог, обласного центра?

В мене є відпрвідь))Точніше, її вже озвучував Бобюа.Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку!Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ!І так щомісяця...То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?Не вистачає чарівних підсрачників від ухилянтів!Хех, як ухилянти скиглять, коли за їхню шкіру беруться))Але ж вам всім тут ще більше року тому казалось(всі аж втомились тут від того наголошення щоразу)- Замініть нас! Ми - НЕ залізні!Або, якщо НЕ хочете нас замінити, то тоді в різні способи(звертайтесь всюди/трубіть у всі труби), щоб в той, чи інший спосіб завершили війну.А тут відповідали: "- та ви - професіонали! Воюйте до перемоги і не скигліть! Хочемо(з дивану) кордони 91го!"То тепер не дивуйтесь, що положивши болт нас фронтовиків - ми тепер весело спостерігаємо за "закручування гайок " ухилянтам))"Скоро живі ухилянти будуть заздрити мертвим"©