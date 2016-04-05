vitaliiangel написав:Мне тоже видится как подготовка общественного мнения к заморозке не на наших условиях. Мой прогноз здесь viewtopic.php?p=5662581#p5662581
В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение. Ни у кого нет ответа на такой простой вопрос. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских.
В мене є відпрвідь)) Точніше, її вже озвучував Бобюа. Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку! Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ! І так щомісяця... То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
lapay написав:
Xenon написав:
detroytred написав: Що за цирк-то?
а дуже простий цирк ведуть до "заморозки"
1. грошей нема 2. люди мобілізуватись не хочуть 3. зброю не дають
Тільки хотів про це написати.Ну яких ще чарівних підсрачників не вистачає Зеленському, щоб прийняти єдино правильне рішення? Хоче дочеквтись прориву фронту і падіння чергового райцентра чи, не дай бог, обласного центра?
Не вистачає чарівних підсрачників від ухилянтів!
Хех, як ухилянти скиглять, коли за їхню шкіру беруться)) Але ж вам всім тут ще більше року тому казалось(всі аж втомились тут від того наголошення щоразу) - Замініть нас! Ми - НЕ залізні! Або, якщо НЕ хочете нас замінити, то тоді в різні способи(звертайтесь всюди/трубіть у всі труби), щоб в той, чи інший спосіб завершили війну. А тут відповідали: "- та ви - професіонали! Воюйте до перемоги і не скигліть! Хочемо(з дивану) кордони 91го!"
То тепер не дивуйтесь, що положивши болт нас фронтовиків - ми тепер весело спостерігаємо за "закручування гайок " ухилянтам))
Успіх написав:Хех, як ухилянти скиглять, коли за їхню шкіру беруться))
ты так ничего и не понял. Не надо много ума наловить 500 тыс ухылянтов, вызови 50 машин такси в каждом городе и пакуй по 50 человек. 95% водителей легковых авто - мужчины. Просто останавливай на проспектах и пакуй. Вот только все они откупились, или многодетные, или инвалиды без рук и ног. поэтому успиха заменить некем. Отака Занудна поведінка малята.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 27 гру, 2023 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку! Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ! І так щомісяця... То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
Бачу це трохи не так. Щоб замінити 300 тис військових на ЛБЗ, потрібно спочатку мобілізувати 300 тис і почати їх навчати. Коли ці навчені змінять успіхів, то треба одразу ще 300 тис мобілізувати на заміну першим 300 тис. І так щомісяця... Офіс простих рішень. А вам персональне покарання за вибір 2019
Успіх написав:Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку! Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ! І так щомісяця... То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
Бачу це трохи не так. Щоб замінити 300 тис військових на ЛБЗ, потрібно спочатку мобілізувати 300 тис і почати їх навчати. Коли ці навчені змінять успіхів, то треба одразу ще 300 тис мобілізувати на заміну першим 300 тис. І так щомісяця... Офіс простих рішень. А вам персональне покарання за вибір 2019
Наївно думати що якби був інший президент то війна б не почалась або мала інший результат (результам міг би бути ще гіршим, окупація Києва наприклад).
fler написав:Якщо обиватель не хоче добровільно йти за повісткою, то включаються важелі примусу - блокування банківських рахунків
Это не рычаг принуждения. Никто не пойдет на фронт только чтоб разблокировали карточку. Это повод подоить людей, выборочно, особенно если ТЦК поимеют доступ к информации сколько на том счету лежит, прямо или опосредованно, через оценку имущественного состояния кандидата после слияния всех реестров.
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил данные о потерях после атаки на десантный корабль Новочеркасск в Феодосии. Со слов собеседника, в ночь на 26 декабря весь личный состав был поднят по тревоге «Авиационная опасность», о которой ранее сообщал ВЧК-ОГПУ. Военнослужащие: контрактники (77 человек на службе официально) и срочники (точные количество не известно) в момент прилёта находились на корабле и больше половины из них с высокой долей вероятности погибли. По внутренним учётам Минобороны 33 моряка и 4 солдата срочной службы числятся пропавшими без вести. С момента атаки прошло больше суток и скорее всего никого из них не найдут живыми. 29 человек были ранены, среди них есть и офицеры: командир БДК капитан 2 ранга Николай Степаненко (повреждена ключица и плечо) и старпом сейчас лежат в госпитале в одной палате. Трое из них в тяжелом состоянии, один уже был транспортирован в Москву в госпиталь Вишневского, двое ожидают перевозку туда же.
pesikot написав:Все частіше звучать заклики до режиму припинення вогню, мовляв, Пуйло вже готовий до цього, або можемо втратити ще більше ....
Зачекайте
Вірити КГБістам - це себе не поважати
Якщо ми реально можемо втратити більше, то з якого дива Пуйлу пропонувати припинення вогню ? В таких умовах припинення вогню не пропонують, якщо може скластись все добре в бік рашистів.
Тобто, маємо, що не все так добре у рашистів. Але, див п.1
В березні 2024 вибори Путіна. Але Путіну скучно отримувати їм же написанні результати виборів. Треба якісь "перемоги".
Як варіант, нагнути хахлів на припинення вогню і подати - дивіться як ми їх. За цей час підготуватись, після виборів Путіна знову почати бойові дії і подати - дивіться як ми їх наїбали, а вони дурні повелись
лічно я согласєн, шоб нас наїбали хоч на півроку. Краще на рік . Ніхто нам не мішає в цей час готуватись. Ти не повіриш, но навіть згоден на різдвяне перемиря на день шоб трупи повизбирували в посадках і вивезли. щоб не рахувались люди безвісті.