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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6057605860596060>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19

  Hotab написав:vitaliiangel , справиться с чем? У тебя в хате и ком.недвиге чечен живет? Нет. Значит справились.

А вот у меня - да. Что меняется?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:23

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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:25

  Ukrainian написав:
  whois2010 написав:Бачу це трохи не так. Щоб замінити 300 тис військових на ЛБЗ, потрібно спочатку мобілізувати 300 тис і почати їх навчати. Коли ці навчені змінять успіхів, то треба одразу ще 300 тис мобілізувати на заміну першим 300 тис. І так щомісяця... Офіс простих рішень.
А вам персональне покарання за вибір 2019

Наївно думати що якби був інший президент то війна б не почалась або мала інший результат (результам міг би бути ще гіршим, окупація Києва наприклад).

История не имеет сослагательного наклонения. Ми не знаємо, що було б при інакшому результаті виборів, але бачимо катастрофічний перебіг подій при тому, хто одержав перемогу у виборах. І це стосується не лише війни.
Ви в Україні взагалі?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:27

sergey_sryvkin ,
Что меняется?..


У вас есть шанс потерять еще и родных. Еще хуже всегда может быть.
Над моей пустой хатой в Херсоне тоже летают снаряды. Пока мимо. Списал с активов. Живем дальше.

Один Лімпопо пише з Занзібару :mrgreen: (нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)


Зараз з київського пропуканого дивану пишу. А ти хочеш і намагаєшся хоч завтра лягти на Львіський. Чим ти кращий, ухилянт :lol:
Причому розглядаєш ухилитись в незаконний хабарний спосіб. Отими незаконними грошима, які отримав як бойові в незаконній відпустці :lol:
Двічі злочинець. :D
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 20:34, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:29

  Успіх написав:Один Лімпопо пише з Занзібару (нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)
- Друга, ховає свого чоловіка під спідницею і каже, що як прийде повістка, то тоді чоловік і піде на фронт(а що, плять, самому прийти в ТЦК - релігія не дозволяє?)
я по крайней мере честный ухылянт. Дал военкому шоколадку с орешками и он пообещал меня не трогать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40

Занудна поведінка © 3))

  Hotab написав:Успіх , ти теж ухилянт. Чому намагаєшся звільнитись? Щоб ухилитись? Я так і думав. :lol:

А я чекав, хто РИЗИКНЕ мені закинути таке?
І відповідь давно приготував: Ти спочатку відіпаш 22міс на фронті, як я - а тоді можеш задавати такі питання!

Хотаб, наче теж від початку повномасштабної НЕ відкалатав 22міс ;) :lol: (бо всякі АТО і т.п. - це був дитячий сміх на галявині в порівнянні з повномасштабною війною/пеклом)

Тож, не з Занзібару до мене такі питання задавати))
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:44

  mephala написав:
  Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?


це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?


ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.


Яке цікаве пересмикування...



Ой і хитрі ж ці розганячі органів держ.влади...
Коли ідея розігнати просто так, і “якось воно та буде, бо ще ніколи не було так, аби ніяк не було” -- блискуча, чарівна, вражаюча ідея... не була підтримана зашкарублими міщанами -- з`явилась ще чарівніша! Відродження матріархату та ін. Амазоній!!

Світ має добряче запастись попкорном...
Вкраїна у війні, а у ВР та у всій іншій владі -- самі лише амазонки... У мирний час вони чомусь не хотіли (не могли?) потрапити у владу. А під час війни, коли виклики і навантаження зросли на порядок -- вони експериментуватимуть... Перша країна у відомій історії, де при владі самі лише жінки...

І цікаво, а як такій країні комунікувати з тією купою країн, які досі жінок за людей не вважають (а це, до речі, всі у яких нема (майже) жінок у владі)...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:47

Успіх ,


спочатку відіпаш 22міс на фронті, як я - а тоді можеш задавати такі питання!


А чому саме 22 місяці? :lol:
А нити ти коли почав? Через 10 чи 12 міс? :D
А чому це 14 чи 15 рік для тебе лєпєт? Бо тебе там не було? :mrgreen:
А для тих хто з котла виходив, чи кого збивали в перші дні як в 14-м , так і в 22-му, зовсім не лєпєт.
То може і ьвої 22м не такі як я б хотів? Ти ж не в піхоті? То може тобі треба 220 місяців, щоб було як 22 в піхоті??
Тому ото прикрий ротик. Тут кожному якби хоча б по року відбути , і твоя черга буде через 10 років.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:47

Занудна поведінка © 4))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Один Лімпопо пише з Занзібару (нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)
- Друга, ховає свого чоловіка під спідницею і каже, що як прийде повістка, то тоді чоловік і піде на фронт(а що, плять, самому прийти в ТЦК - релігія не дозволяє?)
я по крайней мере честный ухылянт. Дал военкому шоколадку с орешками и он пообещал меня не трогать.

Я так і думав, що ми корупцію ніколи не поборемо, якщо ми її самі "годуємо" :D :lol:

От і я вже придивляюсь до шоколадок, які вибрати... щоб дати їх віртухаям :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:48

  Успіх написав:А я чекав, хто РИЗИКНЕ мені закинути таке?
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vitaliiangel
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