|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:19
Hotab написав:vitaliiangel
, справиться с чем? У тебя в хате и ком.недвиге чечен живет? Нет. Значит справились.
А вот у меня - да. Что меняется?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1958
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:23
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4276
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:25
История не имеет сослагательного наклонения
Ukrainian написав: whois2010 написав:
Бачу це трохи не так. Щоб замінити 300 тис військових на ЛБЗ, потрібно спочатку мобілізувати 300 тис і почати їх навчати. Коли ці навчені змінять успіхів, то треба одразу ще 300 тис мобілізувати на заміну першим 300 тис. І так щомісяця... Офіс простих рішень.
А вам персональне покарання за вибір 2019
Наївно думати що якби був інший президент то війна б не почалась або мала інший результат (результам міг би бути ще гіршим, окупація Києва наприклад).
. Ми не знаємо, що було б при інакшому результаті виборів, але бачимо катастрофічний перебіг подій при тому, хто одержав перемогу у виборах. І це стосується не лише війни.
Ви в Україні взагалі?
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 244
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:27
sergey_sryvkin
,
Что меняется?..
У вас есть шанс потерять еще и родных. Еще хуже всегда может быть.
Над моей пустой хатой в Херсоне тоже летают снаряды. Пока мимо. Списал с активов. Живем дальше.
Один Лімпопо пише з Занзібару
(нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)
Зараз з київського пропуканого дивану пишу. А ти хочеш і намагаєшся хоч завтра лягти на Львіський. Чим ти кращий, ухилянт
Причому розглядаєш ухилитись в незаконний хабарний спосіб. Отими незаконними грошима, які отримав як бойові в незаконній відпустці
Двічі злочинець.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 гру, 2023 20:34, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10468
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 2130 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:29
Успіх написав:
Один Лімпопо пише з Занзібару (нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)
- Друга, ховає свого чоловіка під спідницею і каже, що як прийде повістка, то тоді чоловік і піде на фронт(а що, плять, самому прийти в ТЦК - релігія не дозволяє?)
я по крайней мере честный ухылянт. Дал военкому шоколадку с орешками и он пообещал меня не трогать.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21423
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:40
Hotab написав:Успіх
, ти теж ухилянт. Чому намагаєшся звільнитись? Щоб ухилитись? Я так і думав.
А я чекав, хто РИЗИКНЕ мені закинути таке?
І відповідь давно приготував: Ти спочатку відіпаш 22міс на фронті, як я - а тоді можеш задавати такі питання!
Хотаб, наче теж від початку повномасштабної НЕ відкалатав 22міс
(бо всякі АТО і т.п. - це був дитячий сміх на галявині в порівнянні з повномасштабною війною/пеклом)
Тож, не з Занзібару до мене такі питання задавати))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5691
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:44
mephala написав: Bobua написав:
То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?
це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?
ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
Яке цікаве пересмикування...
Ой і хитрі ж ці розганячі органів держ.влади...
Коли ідея розігнати просто так, і “якось воно та буде, бо ще ніколи не було так, аби ніяк не було” -- блискуча, чарівна, вражаюча ідея... не була підтримана зашкарублими міщанами -- з`явилась ще чарівніша! Відродження матріархату та ін. Амазоній!!
Світ має добряче запастись попкорном...
Вкраїна у війні, а у ВР та у всій іншій владі -- самі лише амазонки... У мирний час вони чомусь не хотіли (не могли?) потрапити у владу. А під час війни, коли виклики і навантаження зросли на порядок -- вони експериментуватимуть... Перша країна у відомій історії, де при владі самі лише жінки...
І цікаво, а як такій країні комунікувати з тією купою країн, які досі жінок за людей не вважають (а це, до речі, всі у яких нема (майже) жінок у владі)...
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1653
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:47
Успіх
,
спочатку відіпаш 22міс на фронті, як я - а тоді можеш задавати такі питання!
А чому саме 22 місяці?
А нити ти коли почав? Через 10 чи 12 міс?
А чому це 14 чи 15 рік для тебе лєпєт? Бо тебе там не було?
А для тих хто з котла виходив, чи кого збивали в перші дні як в 14-м , так і в 22-му, зовсім не лєпєт.
То може і ьвої 22м не такі як я б хотів? Ти ж не в піхоті? То може тобі треба 220 місяців, щоб було як 22 в піхоті??
Тому ото прикрий ротик. Тут кожному якби хоча б по року відбути , і твоя черга буде через 10 років.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 гру, 2023 20:48, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10468
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 2130 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2023 20:47
vitaliiangel написав: Успіх написав:
Один Лімпопо пише з Занзібару (нагадує наших закордоном, які одягають вишиванку і на весь ютюб кричать, як їм болить за Україну)
- Друга, ховає свого чоловіка під спідницею і каже, що як прийде повістка, то тоді чоловік і піде на фронт(а що, плять, самому прийти в ТЦК - релігія не дозволяє?)
я по крайней мере честный ухылянт. Дал военкому шоколадку с орешками и он пообещал меня не трогать.
Я так і думав, що ми корупцію ніколи не поборемо, якщо ми її самі "годуємо"
От і я вже придивляюсь до шоколадок, які вибрати... щоб дати їх віртухаям
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 5691
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 856 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21423
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|146992
|
|
|6076
|534662
|
|
|1
|15080
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|