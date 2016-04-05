Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?
це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?
ЗІ коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти? як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
Яке цікаве пересмикування...
Ой і хитрі ж ці розганячі органів держ.влади... Коли ідея розігнати просто так, і “якось воно та буде, бо ще ніколи не було так, аби ніяк не було” -- блискуча, чарівна, вражаюча ідея... не була підтримана зашкарублими міщанами -- з`явилась ще чарівніша! Відродження матріархату та ін. Амазоній!!
Світ має добряче запастись попкорном... Вкраїна у війні, а у ВР та у всій іншій владі -- самі лише амазонки... У мирний час вони чомусь не хотіли (не могли?) потрапити у владу. А під час війни, коли виклики і навантаження зросли на порядок -- вони експериментуватимуть... Перша країна у відомій історії, де при владі самі лише жінки...
І цікаво, а як такій країні комунікувати з тією купою країн, які досі жінок за людей не вважають (а це, до речі, всі у яких нема (майже) жінок у владі)...
яке цікаве пересмикування. в ну давайте в студію цитату де я пропанував розігнати органи держ влади? або жуйте капелюха привселюдно. це по перше. а по друге - я вірно розумію що ви жінок тримаєте за другий сорт і геть відкидаєте фемінізм та емансипацію? (про що нам вже всі вуха пожужжали за надцять років)
ЗІ якщо ви ввадаєте зо в депутатів така важка робота що жінки її фізично не в змозі виконувати - як ви думаєте нащо вони взагалі туди балотувалися? мабуть на заводі в цехах жінкам легше
Востаннє редагувалось mephala в Сер 27 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Рідна Ненька Україна - у вогні, а Лімпопо поїхав в Занзібар
Рідна ненька у вогні, а восьмикласний і двокоридорний неотесаний чурбан ходить з незаконними (у Львові заробленими) бойовими виплатами в спітнілій долоні і шукає кому вручити, щоб незаконно звільнитись. То закривай ротяку і служи ще 36 місяців)) Бо з твоєю освітою нема чого робити в цивільному житті воюючої країни. ))
Ще раз кажу - я відіпашив 22міс і ще планую мінімум 2міс відіпашити! Ще б кожен так відіпашив, як я - то може і краща ситуація була б на фронті!
Успіх, ви красень. Як би ми тут не глумилися, впевнений, всі вас поважають за вашу нелегку роботу. Війна усих зробила трохи неповноцінними в емоційному плані, тож всі злі, знервовані та не витримані. Не переймайтеся цим. Дякую вам