RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6057605860596060
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:54

Або труси одягни, або вишиванку зніми))

  Hotab написав:щоб було як 22 в піхоті??
Ну, за штурвалом гелікоптера - теж якось зовсім не як в піхоті ;)

Так що свою ротяку не дуже розкривай :lol:

Ще раз кажу - як так, що Рідна Ненька Україна - у вогні, а Лімпопо поїхав в Занзібар, щоб по готелях в басейнах плавати?🤦🏻 :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 18.03.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:56

  Bobua написав:
  mephala написав:
  Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?


це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?


ЗІ
коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти?
як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.


Яке цікаве пересмикування...



Ой і хитрі ж ці розганячі органів держ.влади...
Коли ідея розігнати просто так, і “якось воно та буде, бо ще ніколи не було так, аби ніяк не було” -- блискуча, чарівна, вражаюча ідея... не була підтримана зашкарублими міщанами -- з`явилась ще чарівніша! Відродження матріархату та ін. Амазоній!!

Світ має добряче запастись попкорном...
Вкраїна у війні, а у ВР та у всій іншій владі -- самі лише амазонки... У мирний час вони чомусь не хотіли (не могли?) потрапити у владу. А під час війни, коли виклики і навантаження зросли на порядок -- вони експериментуватимуть... Перша країна у відомій історії, де при владі самі лише жінки...

І цікаво, а як такій країні комунікувати з тією купою країн, які досі жінок за людей не вважають (а це, до речі, всі у яких нема (майже) жінок у владі)...


яке цікаве пересмикування.
в ну давайте в студію цитату де я пропанував розігнати органи держ влади? або жуйте капелюха привселюдно. це по перше.
а по друге - я вірно розумію що ви жінок тримаєте за другий сорт і геть відкидаєте фемінізм та емансипацію? (про що нам вже всі вуха пожужжали за надцять років)

ЗІ
якщо ви ввадаєте зо в депутатів така важка робота що жінки її фізично не в змозі виконувати - як ви думаєте нащо вони взагалі туди балотувалися? мабуть на заводі в цехах жінкам легше :roll:
Востаннє редагувалось mephala в Сер 27 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 8827
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 20:58

Успіх ,


Рідна Ненька Україна - у вогні, а Лімпопо поїхав в Занзібар

Рідна ненька у вогні, а восьмикласний і двокоридорний неотесаний чурбан ходить з незаконними (у Львові заробленими) бойовими виплатами в спітнілій долоні і шукає кому вручити, щоб незаконно звільнитись. :lol:
То закривай ротяку і служи ще 36 місяців)) Бо з твоєю освітою нема чого робити в цивільному житті воюючої країни. ))
Hotab
 
Повідомлень: 10468
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:04

Тетянка б вас примирила.
https://varta1.com.ua/news/zaluzhniy-pr ... 74855.html

Хоча може б навпаки. Тому кожному по красуні-помічниці і дійшли до взаєморозуміння.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 гру, 2023 21:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27463
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:08

сегодня ветка максимально содержательная
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21423
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:11

  Hotab написав:Чим ти кращий
Ще раз кажу - я відіпашив 22міс і ще планую мінімум 2міс відіпашити!
Ще б кожен так відіпашив, як я - то може і краща ситуація була б на фронті!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5691
З нами з: 18.03.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:20

  Успіх написав:
  Hotab написав:Чим ти кращий
Ще раз кажу - я відіпашив 22міс і ще планую мінімум 2міс відіпашити!
Ще б кожен так відіпашив, як я - то може і краща ситуація була б на фронті!

Успіх, ви красень. Як би ми тут не глумилися, впевнений, всі вас поважають за вашу нелегку роботу. Війна усих зробила трохи неповноцінними в емоційному плані, тож всі злі, знервовані та не витримані. Не переймайтеся цим. Дякую вам
whois2010
 
Повідомлень: 244
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6057605860596060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, Vatsyk, whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 146992
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3678)
27.12.2023 20:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.