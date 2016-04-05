Bobua написав:То що тоді -- завтра вибрати 400 морськ.свинок в депутати, і кричати щодня, чому ж вони такі тупі і чому не воюють?
це ви членкинь партії зе назвали свинками я так зрозумів?
ЗІ коли депутати від партії зе йшли в міністерства їх чомусь заміняли по списку і ніяких істерик про те що нікому буде голосувати не було. подвійні стандарти? як в міністерство то заміна є а як на фронт то немає? я розумію що та кількість нічого не вирішить але це маркер про те як влада ставиться до мобілізації себе і народу.
Яке цікаве пересмикування...
Ой і хитрі ж ці розганячі органів держ.влади... Коли ідея розігнати просто так, і “якось воно та буде, бо ще ніколи не було так, аби ніяк не було” -- блискуча, чарівна, вражаюча ідея... не була підтримана зашкарублими міщанами -- з`явилась ще чарівніша! Відродження матріархату та ін. Амазоній!!
Світ має добряче запастись попкорном... Вкраїна у війні, а у ВР та у всій іншій владі -- самі лише амазонки... У мирний час вони чомусь не хотіли (не могли?) потрапити у владу. А під час війни, коли виклики і навантаження зросли на порядок -- вони експериментуватимуть... Перша країна у відомій історії, де при владі самі лише жінки...
І цікаво, а як такій країні комунікувати з тією купою країн, які досі жінок за людей не вважають (а це, до речі, всі у яких нема (майже) жінок у владі)...
яке цікаве пересмикування. в ну давайте в студію цитату де я пропанував розігнати органи держ влади? або жуйте капелюха привселюдно. це по перше. а по друге - я вірно розумію що ви жінок тримаєте за другий сорт і геть відкидаєте фемінізм та емансипацію? (про що нам вже всі вуха пожужжали за надцять років)
ЗІ якщо ви ввадаєте зо в депутатів така важка робота що жінки її фізично не в змозі виконувати - як ви думаєте нащо вони взагалі туди балотувалися? мабуть на заводі в цехах жінкам легше
Востаннє редагувалось mephala в Сер 27 гру, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Рідна Ненька Україна - у вогні, а Лімпопо поїхав в Занзібар
Рідна ненька у вогні, а восьмикласний і двокоридорний неотесаний чурбан ходить з незаконними (у Львові заробленими) бойовими виплатами в спітнілій долоні і шукає кому вручити, щоб незаконно звільнитись. То закривай ротяку і служи ще 36 місяців)) Бо з твоєю освітою нема чого робити в цивільному житті воюючої країни. ))
Ще раз кажу - я відіпашив 22міс і ще планую мінімум 2міс відіпашити! Ще б кожен так відіпашив, як я - то може і краща ситуація була б на фронті!
Успіх, ви красень. Як би ми тут не глумилися, впевнений, всі вас поважають за вашу нелегку роботу. Війна усих зробила трохи неповноцінними в емоційному плані, тож всі злі, знервовані та не витримані. Не переймайтеся цим. Дякую вам
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил данные о потерях после атаки на десантный корабль Новочеркасск в Феодосии. Со слов собеседника, в ночь на 26 декабря весь личный состав был поднят по тревоге «Авиационная опасность», о которой ранее сообщал ВЧК-ОГПУ. Военнослужащие: контрактники (77 человек на службе официально) и срочники (точные количество не известно) в момент прилёта находились на корабле и больше половины из них с высокой долей вероятности погибли. По внутренним учётам Минобороны 33 моряка и 4 солдата срочной службы числятся пропавшими без вести. С момента атаки прошло больше суток и скорее всего никого из них не найдут живыми. 29 человек были ранены, среди них есть и офицеры: командир БДК капитан 2 ранга Николай Степаненко (повреждена ключица и плечо) и старпом сейчас лежат в госпитале в одной палате. Трое из них в тяжелом состоянии, один уже был транспортирован в Москву в госпиталь Вишневского, двое ожидают перевозку туда же.
Дюрі-бачі написав:Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює?
Не воює (на фронті) - 98% громадян України. Долярчик на нулі не був -арта, мінімум 5-15 км від лінії нуля ... тобто долярчик не входить в тих 30% ЗСУ яка на нулі Всі 98% винні долярчику? чи й він комусь винен більше ніж йому?
Дюрі-бачі написав:Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює?
Не воює (на фронті) - 98% громадян України. Долярчик на нулі не був -арта, мінімум 5-15 км від лінії нуля ... тобто долярчик не входить в тих 30% ЗСУ яка на нулі Всі 98% винні долярчику? чи й він комусь винен більше ніж йому?
Воно то так, та трохи не так Переважна відстань 5-6-7-8км від лінії фронту, але!!! Але що може по нас у відповідь паперові снаряди прилітають? Може від паперових снарядів, якими нас криють - майже половина хлопців контужені? Від паперових снарядів загинули і поранило деяких хлопців?
Це тобі не в памперсі з дивану писати сюди цифри зі стелі!
Дюрі-бачі написав:Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює?
Не воює (на фронті) - 98% громадян України. Долярчик на нулі не був -арта, мінімум 5-15 км від лінії нуля ... тобто долярчик не входить в тих 30% ЗСУ яка на нулі Всі 98% винні долярчику? чи й він комусь винен більше ніж йому?
Долярчик певний час отримував сотку - тож ніби був