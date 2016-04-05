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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:53
whois2010 написав: Успіх написав: Hotab написав:
Чим ти кращий
Ще раз кажу - я відіпашив 22міс і ще планую мінімум 2міс відіпашити!
Ще б кожен так відіпашив, як я - то може і краща ситуація була б на фронті!
Успіх, ви красень. Як би ми тут не глумилися, впевнений, всі вас поважають за вашу нелегку роботу. Війна усих зробила трохи неповноцінними в емоційному плані, тож всі злі, знервовані та не витримані. Не переймайтеся цим. Дякую вам
Дякую за підтримку!👍
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:08
Дюрі-бачі написав:
Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює
?
Успіх завтра буде не воювати
, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.
Породиста не прийме лестощі чи їжу від ворога чи чужого. Ворог чи чужий завжди залишається чужим. Для дворняги друг той, хто її погладив чи дав кістку.
Долярчик певний час отримував сотку - тож ніби був
То був час коли її платили навіть дуже далеко від фронту.
Ризики там без сумніву вищі ніж в тилу, але далекі від тих, хто в окопах чи підвалах Авдївки живе.
Тому і виплати по 3.33 т грн не в усі дні він отримує. Загалом так як і екіпажі повітряних суден. В дні бойових вильотів, коли є ризик. А не коли на форумі весь день.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 гру, 2023 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:20
Успіх написав: vitaliiangel написав:
Мне тоже видится как подготовка общественного мнения к заморозке не на наших условиях. Мой прогноз здесь
viewtopic.php?p=5662581#p5662581
В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение. Ни у кого нет ответа на такой простой вопрос
. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских.
В мене є відпрвідь))
Точніше, її вже озвучував Бобюа.
Дивись - наприклад щомісяця будут мобілізувати 30тис. в тил на навчання >>> з тилу 30тис. тренованих(яких мобілізували ще півроку-рік тому) будуть присилати на фронт Успіхам на заміну >>> відповідно 30тис. Успіхів відправляються в тил до тих, що тільки "попали на навчання" і віддають їм зброю, амуніцію, спальнік, карімат і т.д. по списку і міцно потиснувши руку "новачку" - йдуть веселим кроком додому на заслужені 2роки відпочинку! 8)
Відповідно, і зарплати/премії свої залишають в ЗСУ!
І так щомісяця...
То де тут потрібно хуліарди бабла для цього?
lapay написав: Xenon написав:
[quote="5665456:detroytred" Що за цирк-то?[/quote
а дуже простий цирк
ведуть до "заморозки"
1. грошей нема
2. люди мобілізуватись не хочуть
3. зброю не дають
Тільки хотів про це написати.Ну яких ще чарівних підсрачників не вистачає Зеленському, щоб прийняти єдино правильне рішення?
Хоче дочеквтись прориву фронту і падіння чергового райцентра чи, не дай бог, обласного центра?
Не вистачає чарівних підсрачників від ухилянтів! ;)
Хех, як ухилянти скиглять, коли за їхню шкіру беруться))
Але ж вам всім тут ще більше року тому казалось(всі аж втомились тут від того наголошення щоразу)
- Замініть нас! Ми - НЕ залізні!
Або, якщо НЕ хочете нас замінити, то тоді в різні способи(звертайтесь всюди/трубіть у всі труби), щоб в той, чи інший спосіб завершили війну.
А тут відповідали: "- та ви - професіонали! Воюйте до перемоги і не скигліть! Хочемо(з дивану) кордони 91го!"
То тепер не дивуйтесь, що положивши болт нас фронтовиків - ми тепер весело спостерігаємо за "закручування гайок " ухилянтам))
"Скоро живі ухилянти будуть заздрити мертвим"© :mrgreen: :lol:
Успіх, якщо тилові дядьки кажуть, що “ні у кого нєт атвєта”, то хай вже так і буде...
Хай буде їм сюрпризом. :)
Крім того тилам ніколи нас читати -- вони терміново виводять трильярди грошей з банків. А по 100тис.грв в день -- то складно є.
Добре хоч банки назад швидко візьмуть після мобілізації.
І ми повинні з розумінням ставитись до їхньої “трагедії” -- тепер не зможуть безкарно кричати і махати кулаками на тецекашників. І колись та змушені будуть на все готове(!) прийти у військо...
Дорослішання, криза підліткового віку (якщо рахувати вік за показаним впродовж 22міс рівнем відповідальності) --- непроста пора. Але вони це переживуть і ще й подякують, що з ними аж так панькались :)
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Bobua
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:25
злорадствуйте. выедет бизнес и вылетите все из работы. а налоги будут платить в других странах. уже и вияр в польше открыли и сетевые рестораны и всё остальное.
радуйтесь радуйтесь.
состоятельные как раз выедут, а останутся только рабочие без работы вообще, шугать уже будет некого
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:27
beee
, ти ж на обліку і пройшов ВЛК (за легендою). Навіщо виводиш бізнес?
Тебе нема за що штрафувати, чи не так?
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Hotab
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:28
Hotab написав:
завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно)
А хто кому лікар, якщо є-панати за 22міс повномасштабної, чи за майже 10р війни в цілому - НЕ продумали/НЕ передбачили чітких термінів демобілізації?
Чомусь, навіть, для засуджених крадіїв/вбивць/гвалтівників - і то передбачили чіткі терміни!
Тобто, навіть, для покидьків суспільства і то передбачили чіткі терміни! Все прописали чітко!
То я ще раз запитую - воїни ЗСУ - хто вони?
Хто ми є? Якщо для нас НЕ прописали чітких термінів?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:30
Успіх
,
А хто кому лікар
Тобі лікар не треба. Тобі треба після дембеля у вечірню школу.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:35
Faceless написав: budivelnik написав: Дюрі-бачі написав:
Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює?
Не воює (на фронті) - 98% громадян України.
Долярчик на нулі не був -арта, мінімум 5-15 км від лінії нуля ... тобто долярчик не входить в тих 30% ЗСУ яка на нулі
Всі 98% винні долярчику?
чи й він комусь винен більше ніж йому?
Долярчик певний час отримував сотку - тож ніби був
З точки зору бойових - був...
З точки зору реалій - не був.
Я думаю що сотку отримують і ППОшники навколо Києва і ще напевно багато хто.
Просто є реальний вклад
Є ним придуманий...
Точно обєм цього вкладу ми оцінити не можемо
Але на мою думку
Долярчик в рази переоцінює свій...
А якщо врахувати що він 8 років (2014-2022) не чесався..то є точно добрих 0,5 млн тих хто має в рази більший вклад ніж він в бойові дії по захисту України - це якщо на фронті...
З економічної ж точки зору для Держави - він повний лузер
От і виходить
Повний лузер*10 років + 500 000 місце*22 місяці = ???? в сумі
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 27 гру, 2023 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:36
Bobua написав:
Хай буде їм сюрпризом.
Свято наближається!©😁😁😁
І його - НЕ зупинити!😁😁😁
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:39
budivelnik написав:
Повний лузер
- це твоє друге ім'я!
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