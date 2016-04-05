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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6059606060616062
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:41

Калькулятор - ти і твої сини не були на фронті ні попередніх 8р, ні тепер 22міс - то якого ти кудкудачиш тут, когуте?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43

  Успіх написав:
  Bobua написав:Хай буде їм сюрпризом. :)
Свято наближається!©😁😁😁
І його - НЕ зупинити!😁😁😁

що буде, якщо схрестити долярчика і безкутню?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45

  Hotab написав:Успіх завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
  Hotab написав:Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.

А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

  candle645 написав:Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Я тільки за....
В Україні покращиться демографія.
Через місяць зявиться дуже настирний дописувач про те як треба допомагати тилу.

Одні плюси.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 гру, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

  Успіх написав:
  Hotab написав:завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно)
А хто кому лікар, якщо є-панати за 22міс повномасштабної, чи за майже 10р війни в цілому - НЕ продумали/НЕ передбачили чітких термінів демобілізації?
Чомусь, навіть, для засуджених крадіїв/вбивць/гвалтівників - і то передбачили чіткі терміни!
Тобто, навіть, для покидьків суспільства і то передбачили чіткі терміни! Все прописали чітко!

То я ще раз запитую - воїни ЗСУ - хто вони?
Хто ми є? Якщо для нас НЕ прописали чітких термінів?

Вас турбує відсутність планів по дмб, бо персонально для вас сьогодні це нагальна проблема. Насправді, все набагато гірше: у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. Сьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. Проїли систему, що їм на дурня дісталася від бариг-попередників і ця система вже розвалюватися почала.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

candle645 хотаб обычный троль.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52

  candle645 написав:
  Hotab написав:Успіх завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
  Hotab написав:Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.

А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)

не зрозуміло, що поізносилося в коврового літуна, що не може підмінити Успіха?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52

candle645 ,


Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію

Чому це «по собі»? Де я порушував?
А долярчик сам зізнавався, що отримував бойові незаконно. І ділив їх з командиром, який начебто за них ремонтує автомобілі (або ні, ніхто ж не перевірить).
гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше...


А хто мені вказує зараз? :D
Щось ти якось не дружиш в логіку. ))

не зрозуміло, що поізносилося



Сітківка не плотно приклеєна :lol:

Віталік з мухою ждали відмашки від кендла)))
Hotab
 
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  #<1 ... 6059606060616062
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