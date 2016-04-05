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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:41
Калькулятор - ти і твої сини не були на фронті ні попередніх 8р, ні тепер 22міс - то якого ти кудкудачиш тут, когуте?
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Успіх
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43
Успіх написав: Bobua написав:
Хай буде їм сюрпризом.
Свято наближається!©😁😁😁
І його - НЕ зупинити!😁😁😁
що буде, якщо схрестити долярчика і безкутню?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45
Hotab написав:
Успіх завтра буде не воювати
, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
Hotab написав:
Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.
А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
candle645 написав:
Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Я тільки за....
В Україні покращиться демографія.
Через місяць зявиться дуже настирний дописувач про те як треба допомагати тилу.
Одні плюси.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 27 гру, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
Успіх написав: Hotab написав:
завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно)
А хто кому лікар, якщо є-панати за 22міс повномасштабної, чи за майже 10р війни в цілому - НЕ продумали/НЕ передбачили чітких термінів демобілізації?
Чомусь, навіть, для засуджених крадіїв/вбивць/гвалтівників - і то передбачили чіткі терміни!
Тобто, навіть, для покидьків суспільства і то передбачили чіткі терміни! Все прописали чітко!
То я ще раз запитую - воїни ЗСУ - хто вони?
Хто ми є? Якщо для нас НЕ прописали чітких термінів?
Вас турбує відсутність планів по дмб, бо персонально для вас сьогодні це нагальна проблема. Насправді, все набагато гірше: у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. Сьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. Проїли систему, що їм на дурня дісталася від бариг-попередників і ця система вже розвалюватися почала.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
candle645 хотаб обычный троль.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52
candle645 написав: Hotab написав:
Успіх завтра буде не воювати
, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
Hotab написав:
Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.
А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)
не зрозуміло, що поізносилося в коврового літуна, що не може підмінити Успіха?
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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52
candle645
,
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію
Чому це «по собі»? Де я порушував?
А долярчик сам зізнавався, що отримував бойові незаконно. І ділив їх з командиром, який начебто за них ремонтує автомобілі (або ні, ніхто ж не перевірить).
гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше...
А хто мені вказує зараз?
Щось ти якось не дружиш в логіку. ))
не зрозуміло, що поізносилося
Сітківка не плотно приклеєна
Віталік з мухою ждали відмашки від кендла)))
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Bukka
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