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Додано: Сер 27 гру, 2023 22:41
Калькулятор - ти і твої сини не були на фронті ні попередніх 8р, ні тепер 22міс - то якого ти кудкудачиш тут, когуте?
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
Я тільки за....
В Україні покращиться демографія.
Через місяць зявиться дуже настирний дописувач про те як треба допомагати тилу.
Одні плюси.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 гру, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48
Вас турбує відсутність планів по дмб, бо персонально для вас сьогодні це нагальна проблема. Насправді, все набагато гірше: у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. Сьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. Проїли систему, що їм на дурня дісталася від бариг-попередників і ця система вже розвалюватися почала.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52
candle645 ,
Може разом з успіхом у вечірню школу? Там вчать розумінню фрази «в тому числі незаконно».))
Чому це «по собі»? Де я порушував?
А долярчик сам зізнавався, що отримував бойові незаконно. І ділив їх з командиром, який начебто за них ремонтує автомобілі (або ні, ніхто ж не перевірить).
А хто мені вказує зараз?
Щось ти якось не дружиш в логіку. ))
Сітківка не плотно приклеєна
І гіпертонія така гіпертонічна, що зайвий раз по східцям з підвалу не виходжу ))
Віталік з мухою ждали відмашки від кендла)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 23:01, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 27 гру, 2023 22:58
когда-то давно я писал про конфликт АП с минобороны, за денежные потоки. Отсюда бансословные расходы не на войну. Безуглая решила утопить рейтинг военных законопроектом, превращающим Украину в сев.Корею. Я на 100% уверен что его не примут, потому что массовый арест счетов и недвижимости впечатлит наших спонсоров.
Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
Блокируют счёт и клиент из прибыльного становится проблемным. Кто-то не сможет заплатить кредит, комуналку, оплатить учёбу детям и лечение родителям. Последствия этого законопроекта даже на 10% не омыслены. Ради поимки 500 тыс ухилянтов положить банковскую систему? ни одна финансовая организация нам 1 доллар кредита не даст, после таких кульбитов с законами.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:10
Зробити всіх разом!©)))
Буде так - підходиш в касу банку оплатити щось, чи зняти карусельну пайку... - а з віконичка, мило посміхається молода дівчина з "губками качечки" одягнута в піксельку і протягує тобі повістку
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:15
Ти напевно зовсім не в курсі як регламентується робота кас в банку, і хто має право взагалі туди заходити. Не всі навіть співробітники відділення, мають на те право.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 гру, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:16
в ноябре банки зарабатывали на 1 карусельщике 800-1000 грн. Конечно они с удовольствием посадят губастенькую девочку, чтобы потерять клиентов. Банк же создавался для выдачи повесток, да? ради них покупалась лицензия, вносился капитал, открывались отделения, покупалось дорогое ПО. Ради выдачи повесток банк выдает кредиты и платит налоги. Только инфантильные люди могут так мыслить. Помнишь мой пример про хлеб и аптеку? Вот готовый проект по его реализации.
проблема не в том что ухылянты не хотят на фронт, а в том что они не хотят становиться мясом за смешные деньги. Можно ли это исправить повестками из каждого утюга? Кое кто думает, если ухылянту вручат 3 повестки в банке, в атб и на новой почте, его это сломает и он побежит воевать за 10 коп. Инфантильность 86level
работать с причинами возражений никто не хочет, ищут простые решения типа всё запретить, загнать крысу в угол, чтобы ей некуда было деваться.
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