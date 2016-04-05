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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6060606160626063>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:41

Калькулятор - ти і твої сини не були на фронті ні попередніх 8р, ні тепер 22міс - то якого ти кудкудачиш тут, когуте?
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:43

  Успіх написав:
  Bobua написав:Хай буде їм сюрпризом. :)
Свято наближається!©😁😁😁
І його - НЕ зупинити!😁😁😁

що буде, якщо схрестити долярчика і безкутню?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:45

  Hotab написав:Успіх завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Або законно... Він вже був обмежено придатним на момент мобілізації, а 22 місяці в бліндажах здоров"я точно не прибавили. Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію.
  Hotab написав:Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору. Бо просто це єдине що вона вміє.

А наш породистий афроарбайтер гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше... Колись (якщо вірити його словам) гарчало на русню. Зараз - навіть +100к йому мало, новий хазяїн в якомусь Зімбабве платить більше. Тому замість того щоб замінити наприклад Фріза - тявкає з африки вже на українців, які захищають в т.ч. його нерухомість (а на країну яка колись вклала чимало коштів щоб навчити його тявкати саме з гелікоптера вже давно забив, про що недавно писав в іншій гілці)
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

  candle645 написав:Або таки дослухався порад Флер, і "2 полоски" над якими у нього була змога попрацювати в попередню відпустку скоро стануть більш ніж законною підставою для звільнення.
Я тільки за....
В Україні покращиться демографія.
Через місяць зявиться дуже настирний дописувач про те як треба допомагати тилу.

Одні плюси.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 гру, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:48

  Успіх написав:
  Hotab написав:завтра буде не воювати, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно)
А хто кому лікар, якщо є-панати за 22міс повномасштабної, чи за майже 10р війни в цілому - НЕ продумали/НЕ передбачили чітких термінів демобілізації?
Чомусь, навіть, для засуджених крадіїв/вбивць/гвалтівників - і то передбачили чіткі терміни!
Тобто, навіть, для покидьків суспільства і то передбачили чіткі терміни! Все прописали чітко!

То я ще раз запитую - воїни ЗСУ - хто вони?
Хто ми є? Якщо для нас НЕ прописали чітких термінів?

Вас турбує відсутність планів по дмб, бо персонально для вас сьогодні це нагальна проблема. Насправді, все набагато гірше: у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. Сьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. Проїли систему, що їм на дурня дісталася від бариг-попередників і ця система вже розвалюватися почала.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:52

candle645 ,

Або законно.

Може разом з успіхом у вечірню школу? Там вчать розумінню фрази «в тому числі незаконно».))


Але афроарбайтери судять по собі і всюди вбачають порушення законів та корупцію

Чому це «по собі»? Де я порушував?
А долярчик сам зізнавався, що отримував бойові незаконно. І ділив їх з командиром, який начебто за них ремонтує автомобілі (або ні, ніхто ж не перевірить).
гарчить на того на кого вкажуть, головне щоб заплатили більше...


А хто мені вказує зараз? :D
Щось ти якось не дружиш в логіку. ))

не зрозуміло, що поізносилося



Сітківка не плотно приклеєна :lol:
І гіпертонія така гіпертонічна, що зайвий раз по східцям з підвалу не виходжу ))
Віталік з мухою ждали відмашки від кендла)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 гру, 2023 23:01, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 22:58

  whois2010 написав:ьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі.
когда-то давно я писал про конфликт АП с минобороны, за денежные потоки. Отсюда бансословные расходы не на войну. Безуглая решила утопить рейтинг военных законопроектом, превращающим Украину в сев.Корею. Я на 100% уверен что его не примут, потому что массовый арест счетов и недвижимости впечатлит наших спонсоров.

Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.

Блокируют счёт и клиент из прибыльного становится проблемным. Кто-то не сможет заплатить кредит, комуналку, оплатить учёбу детям и лечение родителям. Последствия этого законопроекта даже на 10% не омыслены. Ради поимки 500 тыс ухилянтов положить банковскую систему? ни одна финансовая организация нам 1 доллар кредита не даст, после таких кульбитов с законами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:10

Зробити всіх разом!©)))

  vitaliiangel написав:Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
Буде так - підходиш в касу банку оплатити щось, чи зняти карусельну пайку... - а з віконичка, мило посміхається молода дівчина з "губками качечки" одягнута в піксельку і протягує тобі повістку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:15

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
Буде так - підходиш в касу банку оплатити щось, чи зняти карусельну пайку... - а з віконичка, мило посміхається молода дівчина з "губками качечки" одягнута в піксельку і протягує тобі повістку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ти напевно зовсім не в курсі як регламентується робота кас в банку, і хто має право взагалі туди заходити. Не всі навіть співробітники відділення, мають на те право. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 гру, 2023 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:16

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
Буде так - підходиш в касу банку оплатити щось, чи зняти карусельну пайку... - а з віконичка, мило посміхається молода дівчина з "губками качечки" одягнута в піксельку і протягує тобі повістку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

в ноябре банки зарабатывали на 1 карусельщике 800-1000 грн. Конечно они с удовольствием посадят губастенькую девочку, чтобы потерять клиентов. Банк же создавался для выдачи повесток, да? ради них покупалась лицензия, вносился капитал, открывались отделения, покупалось дорогое ПО. Ради выдачи повесток банк выдает кредиты и платит налоги. Только инфантильные люди могут так мыслить. Помнишь мой пример про хлеб и аптеку? Вот готовый проект по его реализации.

проблема не в том что ухылянты не хотят на фронт, а в том что они не хотят становиться мясом за смешные деньги. Можно ли это исправить повестками из каждого утюга? Кое кто думает, если ухылянту вручат 3 повестки в банке, в атб и на новой почте, его это сломает и он побежит воевать за 10 коп. Инфантильность 86level

работать с причинами возражений никто не хочет, ищут простые решения типа всё запретить, загнать крысу в угол, чтобы ей некуда было деваться.
vitaliiangel
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  #<1 ... 6060606160626063>
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