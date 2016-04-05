hume написав:

...........Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.