whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..
Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..
Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
еко-зелена економіка у нью-сколково без кородонів (без робочих портів і з блокадою перевізників ) та 10х зеленими зе-тарифами
hume написав:........... Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.
Риали!!!
В бедной стране не надо снимать сериалы? здесь неоднократно пишут об эффективности росс. пропаганды. И недостаточности нашей. Сериалы тоже пропаганда. Украинский язык. Если хотим, чтобы люди говорили по-украински нужны украинские сериалы и фильмы, а не высеры Фарион. 6,5 млн грн на сериал это копейки. 173 тыс. долл. Да в любой стране смеялись бы над такой суммой и никто не взялся бы за такую работу. Мне кажется, что Вы тут ошиблись.
С ремонтами и стройками в Киеве тоже понятно. Видимо, в Киеве военных чуть больше, чем до хрена. А по закону НДФЛ оставались в местных бюджетах. Зарплаты у военных высокие, отсюда большие доходы местных бюджетов, которых раньше не было. Соответственно, могли позволить себе больше, чем в предыдущие 20 лет. Сейчас это убрали. Так что строек за бюджетные деньги станет резко меньше. "рмейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться" - так они и отличаются. И сильно отличаются. У УБД.
hume написав:........... Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.
Риали!!!
В бедной стране не надо снимать сериалы? здесь неоднократно пишут об эффективности росс. пропаганды. И недостаточности нашей. Сериалы тоже пропаганда. Украинский язык. Если хотим, чтобы люди говорили по-украински нужны украинские сериалы и фильмы, а не высеры Фарион. 6,5 млн грн на сериал это копейки. 173 тыс. долл. Да в любой стране смеялись бы над такой суммой и никто не взялся бы за такую работу. Мне кажется, что Вы тут ошиблись.
С ремонтами и стройками в Киеве тоже понятно. Видимо, в Киеве военных чуть больше, чем до хрена. А по закону НДФЛ оставались в местных бюджетах. Зарплаты у военных высокие, отсюда большие доходы местных бюджетов, которых раньше не было. Соответственно, могли позволить себе больше, чем в предыдущие 20 лет. Сейчас это убрали. Так что строек за бюджетные деньги станет резко меньше. "рмейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться" - так они и отличаются. И сильно отличаются. У УБД.
Ні, 6.5 млн це не на серіал. І не на україномовний продукт. Фрідом - це державний російськомовний канал. Про Київ мимо, його бюджет формується не як в інших міст, ПДФО Києва не залишається Києву.
Успіх написав:уявить себе на місці фронтовика. От уявіть собі на хвилину... Як нам бути? Що нам казати, якщо ми ВЖЕ 22міс "там"?!
Ніяк. Колія...
Ось на це й направлена вся система виховання всл. В тому числі отой начебто!!! армійський довбої-зм -- у військового не повинно виникати таких питань. А якщо і виникають, то він повинен змиритись з цим. Саме так ламають об коліно (виховують) тих вояків, які не прометеї-патріоти (тобто не ідейні, фанатичні), а звичайні обивателі, які вирішили стати всл...
Потім при великій мобілізації вони повинні тримати прибувших мобілізованих цивільних. Вас і тримають... Далі жаління не йде. Поки. Бо поки у війську більшість добровольців того чи іншого типу. Така система.
З.и. Успіх, побачили б Ви типового комбата стрілецького батальйону часів совка, то раділи б своїм нинішнім командирам, відношенню та умовам, як манні небесній.
fler написав:Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
За мілліардом дерев не можу роздивитися ці прекрасні новини з майбутнього. Якщо хоч щось з цього б уде реалізовано на протязі 6 місяців, нагадаєте, я вам відправлю пляшку непоганого австралійсьго мускату.