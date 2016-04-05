whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..
Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..
Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
еко-зелена економіка у нью-сколково без кородонів (без робочих портів і з блокадою перевізників ) та 10х зеленими зе-тарифами
hume написав:........... Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.
Риали!!!
В бедной стране не надо снимать сериалы? здесь неоднократно пишут об эффективности росс. пропаганды. И недостаточности нашей. Сериалы тоже пропаганда. Украинский язык. Если хотим, чтобы люди говорили по-украински нужны украинские сериалы и фильмы, а не высеры Фарион. 6,5 млн грн на сериал это копейки. 173 тыс. долл. Да в любой стране смеялись бы над такой суммой и никто не взялся бы за такую работу. Мне кажется, что Вы тут ошиблись.
С ремонтами и стройками в Киеве тоже понятно. Видимо, в Киеве военных чуть больше, чем до хрена. А по закону НДФЛ оставались в местных бюджетах. Зарплаты у военных высокие, отсюда большие доходы местных бюджетов, которых раньше не было. Соответственно, могли позволить себе больше, чем в предыдущие 20 лет. Сейчас это убрали. Так что строек за бюджетные деньги станет резко меньше. "рмейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться" - так они и отличаются. И сильно отличаются. У УБД.
hume написав:........... Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом для сериалов? Этот список с бестолковыми коррупционными тратами можно продолжать бесконечно и всегда в конце обсуждения будет вопрос "у нас война за существование? Или мы живём обычной жизнью с реставрацией подземных переходов. Напомню, на киевской Оболони впервые за 20ть (двадцать) лет были отремонтированы все подземные переходы и переложены несколько километров брусчатки за последние пол года, за хуллиард делаются развязки, без которых 50 лет район обходился. Мне кажется когда денег нет такие масштабные проекты не делаются. Когда идёт война за выживание нации все средства тратятся на то, чтоб эта нация выжила. Ну и армейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться. Я увере, ч то в вышеупомянутом французском легионе выплаты на боевых заданиях в условной Гвиане выше чем базовая ставка.
Риали!!!
В бедной стране не надо снимать сериалы? здесь неоднократно пишут об эффективности росс. пропаганды. И недостаточности нашей. Сериалы тоже пропаганда. Украинский язык. Если хотим, чтобы люди говорили по-украински нужны украинские сериалы и фильмы, а не высеры Фарион. 6,5 млн грн на сериал это копейки. 173 тыс. долл. Да в любой стране смеялись бы над такой суммой и никто не взялся бы за такую работу. Мне кажется, что Вы тут ошиблись.
С ремонтами и стройками в Киеве тоже понятно. Видимо, в Киеве военных чуть больше, чем до хрена. А по закону НДФЛ оставались в местных бюджетах. Зарплаты у военных высокие, отсюда большие доходы местных бюджетов, которых раньше не было. Соответственно, могли позволить себе больше, чем в предыдущие 20 лет. Сейчас это убрали. Так что строек за бюджетные деньги станет резко меньше. "рмейские выплаты в мирной армии и в армии, которая ведёт масштабные боевые действия должны отличаться" - так они и отличаются. И сильно отличаются. У УБД.
Ні, 6.5 млн це не на серіал. І не на україномовний продукт. Фрідом - це державний російськомовний канал. Про Київ мимо, його бюджет формується не як в інших міст, ПДФО Києва не залишається Києву.
Успіх написав:уявить себе на місці фронтовика. От уявіть собі на хвилину... Як нам бути? Що нам казати, якщо ми ВЖЕ 22міс "там"?!
Ніяк. Колія...
Ось на це й направлена вся система виховання всл. В тому числі отой начебто!!! армійський довбої-зм -- у військового не повинно виникати таких питань. А якщо і виникають, то він повинен змиритись з цим. Саме так ламають об коліно (виховують) тих вояків, які не прометеї-патріоти (тобто не ідейні, фанатичні), а звичайні обивателі, які вирішили стати всл...
Потім при великій мобілізації вони повинні тримати прибувших мобілізованих цивільних. Вас і тримають... Далі жаління не йде. Поки. Бо поки у війську більшість добровольців того чи іншого типу. Така система.
З.и. Успіх, побачили б Ви типового комбата стрілецького батальйону часів совка, то раділи б своїм нинішнім командирам, відношенню та умовам, як манні небесній.
fler написав:Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
За мілліардом дерев не можу роздивитися ці прекрасні новини з майбутнього. Якщо хоч щось з цього б уде реалізовано на протязі 6 місяців, нагадаєте, я вам відправлю пляшку непоганого австралійсьго мускату.
ЛАД написав:Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько.
зайдите в автосалон мерседес или бмв, скажите что вы бедный пенсионер и 80куе заплатить не можете. Вам ответят "экономика - рыночная, велосипед стоит недорого, гуляйте". И никаких моральных (а тем более юридических ) претензий вы им не предьявите. Почему вы считаете что с пэрэсичными как то иначе, если мерседес вам не готовы продать за 3куе почему пэрэсичные должны быть готовы воевать/умирать за эти деньги?
30 лет пэрэсичного кормили "рыночной экономикой", европейскими ценами, зарплатами в разы ниже европеских и выживайте как хотите. А теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?
Пусть находят средства, сокращают бюджетников, перестают платить по внешним долгам, перестают лить по 3 ярда долларов в месяц интервенций на межбанке, но защитникам платят столько, чтобы отлов был не нужен. Не хотят платить? Хотят купить мясо подешевле? Результат известен. Скупой платит дважды.
Прочитал и даже растерялся. Простите, но пост не взрослого человека, а максимум семиклассника. Разница только в том, что у него, надеюсь, всё это было бы в виде вопроса, а не уверенного утверждения.
"Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего. "Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить? Админработников и коммунальщиков? И куда их девать (даже не буду говорить о том, что они тоже нужны)? Вы сами писали о безработице. Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится. Сколько льют на межбанке не следил, но пусть 3 млрд. или даже больше. Допустим, перестали лить. И что? Доллар взлетит и повышенные зарплаты военных превратятся ... Ну Вы помните: "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются... в шорты".
И последнее и, скорее всего, основное. "теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?" Государство это кто? Порошенко, Зеленский, Ермак, Тимошенко? Кто ещё? Да нет. В случае поражения они, конечно, потеряют много, но не всё. У них у всех есть какие-никакие капиталы за границей, как -нибудь проживут, с голоду умирать не будут. Пересични тоже "как-то" проживут. Но, вероятно, не все. Причём, в худшем положении окажутся именно те, кому и сегодня тяжелее всех - воины. Их в первую очередь будут преследовать и "фильтровать". Да и остальным будет не сильно сладко. Пусть даже в Украине останется всего 20 млн. жителей. Это не 2 млн. в Крыму в 2014. 2 млн для 140-миллионной РФ почти не заметно, всего 1,4%. 20 млн. совсем другая цифра, просто прокормить не получится. Это о материальной стороне. Обо всём остальном даже писать не хочу. Короче, напоминает старую фразу: "Сделаю назло кондуктору - возьму билет и пойду пешком". Или ещё лучше: "Назло маме сниму шапку и отморожу себе уши".