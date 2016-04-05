Додано: Чет 28 гру, 2023 00:27

vitaliiangel написав: ЛАД написав: Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько. Повторю - Украина бедная страна и не может платить столько. зайдите в автосалон мерседес или бмв, скажите что вы бедный пенсионер и 80куе заплатить не можете. Вам ответят "экономика - рыночная, велосипед стоит недорого, гуляйте". И никаких моральных (а тем более юридических ) претензий вы им не предьявите. Почему вы считаете что с пэрэсичными как то иначе, если мерседес вам не готовы продать за 3куе почему пэрэсичные должны быть готовы воевать/умирать за эти деньги?



30 лет пэрэсичного кормили "рыночной экономикой", европейскими ценами, зарплатами в разы ниже европеских и выживайте как хотите. А теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?



Пусть находят средства, сокращают бюджетников, перестают платить по внешним долгам, перестают лить по 3 ярда долларов в месяц интервенций на межбанке, но защитникам платят столько, чтобы отлов был не нужен. Не хотят платить? Хотят купить мясо подешевле? Результат известен. Скупой платит дважды. зайдите в автосалон мерседес или бмв, скажите что вы бедный пенсионер и 80куе заплатить не можете. Вам ответят "экономика - рыночная, велосипед стоит недорого, гуляйте". И никаких моральных (а тем более юридических ) претензий вы им не предьявите. Почему вы считаете что с пэрэсичными как то иначе, если мерседес вам не готовы продать за 3куе почему пэрэсичные должны быть готовы воевать/умирать за эти деньги?30 лет пэрэсичного кормили "рыночной экономикой", европейскими ценами, зарплатами в разы ниже европеских и выживайте как хотите. А теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?Пусть находят средства, сокращают бюджетников, перестают платить по внешним долгам, перестают лить по 3 ярда долларов в месяц интервенций на межбанке, но защитникам платят столько, чтобы отлов был не нужен. Не хотят платить? Хотят купить мясо подешевле? Результат известен. Скупой платит дважды.

Прочитал и даже растерялся.Простите, но пост не взрослого человека, а максимум семиклассника. Разница только в том, что у него, надеюсь, всё это было бы в виде вопроса, а не уверенного утверждения."Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего."Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить?Админработников и коммунальщиков? И куда их девать (даже не буду говорить о том, что они тоже нужны)? Вы сами писали о безработице. Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится.Сколько льют на межбанке не следил, но пусть 3 млрд. или даже больше. Допустим, перестали лить. И что? Доллар взлетит и повышенные зарплаты военных превратятся ... Ну Вы помните: "Лёгким движением руки брюки превращаются... превращаются... в шорты".И последнее и, скорее всего, основное."теперь когда любимое государство оказалось в тяжёлых условиях, должно быть как-то иначе?" Государство это кто? Порошенко, Зеленский, Ермак, Тимошенко? Кто ещё?Да нет. В случае поражения они, конечно, потеряют много, но не всё. У них у всех есть какие-никакие капиталы за границей, как -нибудь проживут, с голоду умирать не будут. Пересични тоже "как-то" проживут. Но, вероятно, не все. Причём, в худшем положении окажутся именно те, кому и сегодня тяжелее всех - воины. Их в первую очередь будут преследовать и "фильтровать". Да и остальным будет не сильно сладко. Пусть даже в Украине останется всего 20 млн. жителей. Это не 2 млн. в Крыму в 2014. 2 млн для 140-миллионной РФ почти не заметно, всего 1,4%. 20 млн. совсем другая цифра, просто прокормить не получится. Это о материальной стороне. Обо всём остальном даже писать не хочу.Короче, напоминает старую фразу: "Сделаю назло кондуктору - возьму билет и пойду пешком". Или ещё лучше: "Назло маме сниму шапку и отморожу себе уши".