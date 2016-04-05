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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60626063606460656066 ... 6068>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Як нам бути?
Чесно кажучи я навіть від москалів чув більше вимог від керівництва ніж від ВСУ. От якщо б хоч кілька тисяч Успіхів записали відео з чіткими вимогами і виклали в Ютюб то влада б почала шевелитесь.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:29

Підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

За новою ініціативою Кабміну спільно з Офісом президента, бронювати можна буде лише співробітників підприємств із середніми зарплатами понад 35 тисяч гривень.

Таким чином, призову зможуть уникнути лише співробітники банків та страхових компаній, де висока середня зарплата.

Решта – лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та ВПК – підлягатимуть мобілізації без права броні.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:32

  ЛАД написав:Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится.
бедняжечки. Я же выживал как получится.
  ЛАД написав:"Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить?
кого и чему учить если придут буряты?
  ЛАД написав:"Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего
  ЛАД написав:В условиях, когда мы берём огромные деньги в долг сегодня? И, думаете, после этого нам продолжат давать в долг и дальше?
первая фраза противоречит 2й

Остальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 00:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:36

Черговий пакет допомоги від американців
до нового пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
зенітні ракети Stinger;
компоненти для систем ППО;
боєприпаси для HIMARS;
снаряди 155 і 105 мм;
ракети TOW;
Javelin та АТ-4;
15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:36

ЛАД ,
Прочитал и даже растерялся.
Простите, но пост не взрослого человека, а максимум семиклассника


Паралич коры из-за страха быть призванным…
Лютейшие отмазки идут в ход «пусть врачи, пусть дворники… депутаты .. все равно кто, но не я.»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:кого и чему учить если придут буряты?

зачем нагнетать?
если у Залужного есть время молоть на брифинге и защитить дисертацию. то не все так печально.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:39

В модифікації ф-16 які в наступному році передадуть України радар має лише 60 км радіус. Не зовсім розумію хайп навколо них.
Речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не поширювати чутки про перебування F-16 в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Американське видання Newsweek опублікувало матеріал із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ІМОВІРНУ причетність до знищення шести російських літаків. Це неабиякий шанс для хайпу наших Telegram-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію”, – написав Ігнат.

Він підкреслив, що цей матеріал “висмоктаний з пальця”.

“Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про рашистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі? Дайте спокій!”, – додав речник Повітряних Сил ЗСУ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчера сестра жены в нотариалке оформляла наследство. На поручнях висели люди в ожидании очереди. Добились, чего хотели...Переоформляли имущество на жен, детей и etc. Бинго! (шепотом).
wadimk
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:44

  wadimk написав:Вчера сестра жены в нотариалке оформляла наследство. На поручнях висели люди в ожидании очереди. Добились, чего хотели...Переоформляли имущество на жен, детей и etc. Бинго! (шепотом).


уже есть лютий мем -
мужик все переоформил на жену. а на следующе утро она сдала его в ТЦК.
только на маму.
Goodman
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