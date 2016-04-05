Чесно кажучи я навіть від москалів чув більше вимог від керівництва ніж від ВСУ. От якщо б хоч кілька тисяч Успіхів записали відео з чіткими вимогами і виклали в Ютюб то влада б почала шевелитесь.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:29
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:32
бедняжечки. Я же выживал как получится.
кого и чему учить если придут буряты?
первая фраза противоречит 2й
Остальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 00:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:36
Черговий пакет допомоги від американців
до нового пакету увійшли:
додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS;
зенітні ракети Stinger;
компоненти для систем ППО;
боєприпаси для HIMARS;
снаряди 155 і 105 мм;
ракети TOW;
Javelin та АТ-4;
15 мільйонів патронів до стрілецької зброї та інше.
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:36
ЛАД ,
Паралич коры из-за страха быть призванным…
Лютейшие отмазки идут в ход «пусть врачи, пусть дворники… депутаты .. все равно кто, но не я.»
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:39
В модифікації ф-16 які в наступному році передадуть України радар має лише 60 км радіус. Не зовсім розумію хайп навколо них.
Речник Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат закликав не поширювати чутки про перебування F-16 в Україні.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Американське видання Newsweek опублікувало матеріал із неймовірними припущеннями про перебування F-16 в Україні і навіть їх ІМОВІРНУ причетність до знищення шести російських літаків. Це неабиякий шанс для хайпу наших Telegram-каналів та різних медіа, яким плювати на власну репутацію”, – написав Ігнат.
Він підкреслив, що цей матеріал “висмоктаний з пальця”.
“Для чого тоді я учора 23 рази вмикався в прямі ефіри українських та іноземних медіа, аби розповісти про рашистський корабель і спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі? Дайте спокій!”, – додав речник Повітряних Сил ЗСУ.
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вчера сестра жены в нотариалке оформляла наследство. На поручнях висели люди в ожидании очереди. Добились, чего хотели...Переоформляли имущество на жен, детей и etc. Бинго! (шепотом).
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:44
уже есть лютий мем -
мужик все переоформил на жену. а на следующе утро она сдала его в ТЦК.
только на маму.
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