RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 606360646065606660676068>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пережили сырысыры, 90, Юульку с чивакуней - переживем и это. Нам не привыкать.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 27.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Блин, температура 39, завтра должен метнуться за 100 км привезти мины, больше никого в наличии нет, уклонистов много,но заменить меня некому, съел лошадиную дозу парацетамола и ибупрофена. Мой начальник в отпуске, о котором мечтал целый год. Подставить побратима не могу.
Вы просто не до конца понимаете, этот армейский трэш.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20413
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7756 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:54

Ukrainian ,

В модифікації ф-16 які в наступному році передадуть України радар має лише 60 км радіус. Не зовсім розумію хайп навколо них.


Звідки у вас інфа, що будуть не апргрейдені машини?
Hotab
 
Повідомлень: 10476
З нами з: 15.02.09
Подякував: 627 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:54

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:ьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі.
когда-то давно я писал про конфликт АП с минобороны, за денежные потоки. Отсюда бансословные расходы не на войну. Безуглая решила утопить рейтинг военных законопроектом, превращающим Украину в сев.Корею. Я на 100% уверен что его не примут, потому что массовый арест счетов и недвижимости впечатлит наших спонсоров.

Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.

Блокируют счёт и клиент из прибыльного становится проблемным. Кто-то не сможет заплатить кредит, комуналку, оплатить учёбу детям и лечение родителям. Последствия этого законопроекта даже на 10% не омыслены. Ради поимки 500 тыс ухилянтов положить банковскую систему? ни одна финансовая организация нам 1 доллар кредита не даст, после таких кульбитов с законами.


может там масштаб поменьше, но пережила ж как то система когда других неплательщиков прижали таким самым способом. тех самых алиментов. ведь велосипед не изобретают - просто действующий механизм расширяют на больший круг лиц.
и чет мне кажется что не будет уж такого кошмара - бегунов от ТЦК которые в состоянии повлиять на систему не думаю что много. те у кого деньги за бронью или еще как отмазались.
mephala
 
Повідомлень: 8830
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:56

  Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.

Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 27034
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5212 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:57

freeze
Ну да...Ситуация: Через 30 мин выезд на учения, а я кончаюсь от зубной боли вторые сутки. Прихожу к врачу, грю - выдергивай. Он мне: Давай ща укол сделаем...Да нахер мне твой укол - бери свои кусачки и тяни. Две секунды и я почесал в казарму счастливый. Ну то в прошлой жизни.
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 27.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:58

  fler написав:Дискусія йде про те, щоб відділити мух від котлет. Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога.

Поки-що такого і в проектах Законів не бачу.

Ще одне питання, наші діти(хлопці) з окупованих територій, яким нема 25.
Вони принципово не їдуть в Україну, бо Україна їх назад не випустить.
Water
 
Повідомлень: 2075
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:00

  ЛАД написав:
  Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.

Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.

як кажуть на роботі хотаба: "рота йде не вногу а старшина вногу"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33691
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:01

  mephala написав:может там масштаб поменьше
именно. 1000 воров можно осудить и посадить а 1 млн уже нет. Это потребует колоссальные ресурсы с нулевым выхлопом. Любая система наказаний держится на том, что нарушителей мизерный %. Тот кто хочет наказать миллион человек - безумец. Это ещё одна война в прямом смысле. Может без жертв но требующая таких же значительных людских ресурсов как и война с руснёй. Точно потянем 2й фронт?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 01:05, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21433
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:01

  ЛАД написав:Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.

Не чекав навіть, що таке може бути.
пи.си. а ти отримував від мене приват?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2413
З нами з: 10.06.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 606360646065606660676068>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534806
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1036)
28.12.2023 00:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.