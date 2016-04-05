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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:50
Пережили сырысыры, 90, Юульку с чивакуней - переживем и это. Нам не привыкать.
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wadimk
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:52
Блин, температура 39, завтра должен метнуться за 100 км привезти мины, больше никого в наличии нет, уклонистов много,но заменить меня некому, съел лошадиную дозу парацетамола и ибупрофена. Мой начальник в отпуске, о котором мечтал целый год. Подставить побратима не могу.
Вы просто не до конца понимаете, этот армейский трэш.
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freeze
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:54
Ukrainian
,
В модифікації ф-16 які в наступному році передадуть України радар має лише 60 км радіус. Не зовсім розумію хайп навколо них.
Звідки у вас інфа, що будуть не апргрейдені машини?
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Hotab
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:54
vitaliiangel написав: whois2010 написав:
ьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі.
когда-то давно я писал про конфликт АП с минобороны, за денежные потоки. Отсюда бансословные расходы не на войну. Безуглая решила утопить рейтинг военных законопроектом, превращающим Украину в сев.Корею. Я на 100% уверен что его не примут, потому что массовый арест счетов и недвижимости впечатлит наших спонсоров.
Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
Блокируют счёт и клиент из прибыльного становится проблемным. Кто-то не сможет заплатить кредит, комуналку, оплатить учёбу детям и лечение родителям. Последствия этого законопроекта даже на 10% не омыслены. Ради поимки 500 тыс ухилянтов положить банковскую систему? ни одна финансовая организация нам 1 доллар кредита не даст, после таких кульбитов с законами.
может там масштаб поменьше, но пережила ж как то система когда других неплательщиков прижали таким самым способом. тех самых алиментов. ведь велосипед не изобретают - просто действующий механизм расширяют на больший круг лиц.
и чет мне кажется что не будет уж такого кошмара - бегунов от ТЦК которые в состоянии повлиять на систему не думаю что много. те у кого деньги за бронью или еще как отмазались.
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mephala
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:56
Hotab написав:detroytred
, я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.
Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.
Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:57
freeze
Ну да...Ситуация: Через 30 мин выезд на учения, а я кончаюсь от зубной боли вторые сутки. Прихожу к врачу, грю - выдергивай. Он мне: Давай ща укол сделаем...Да нахер мне твой укол - бери свои кусачки и тяни. Две секунды и я почесал в казарму счастливый. Ну то в прошлой жизни.
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wadimk
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Додано: Чет 28 гру, 2023 00:58
fler написав:
Дискусія йде про те, щоб відділити мух від котлет. Обивателя, який не сплачує податки до бюджету, тобто не працює на державу під час війни слід відправити хоча б захищати державу від ворога.
Поки-що такого і в проектах Законів не бачу.
Ще одне питання, наші діти(хлопці) з окупованих територій, яким нема 25.
Вони принципово не їдуть в Україну, бо Україна їх назад не випустить.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:00
ЛАД написав: Hotab написав:detroytred
, я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.
Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.
Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
як кажуть на роботі хотаба: "рота йде не вногу а старшина вногу"
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:01
mephala написав:
может там масштаб поменьше
именно. 1000 воров можно осудить и посадить а 1 млн уже нет. Это потребует колоссальные ресурсы с нулевым выхлопом. Любая система наказаний держится на том, что нарушителей мизерный %. Тот кто хочет наказать миллион человек - безумец. Это ещё одна война в прямом смысле. Может без жертв но требующая таких же значительных людских ресурсов как и война с руснёй. Точно потянем 2й фронт?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 28 гру, 2023 01:05, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:01
ЛАД написав:
Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
Не чекав навіть, що таке може бути.
пи.си. а ти отримував від мене приват?
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