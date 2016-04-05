vitaliiangel написав:

whois2010 написав: ьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. ьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі.

когда-то давно я писал про конфликт АП с минобороны, за денежные потоки. Отсюда бансословные расходы не на войну. Безуглая решила утопить рейтинг военных законопроектом, превращающим Украину в сев.Корею. Я на 100% уверен что его не примут, потому что массовый арест счетов и недвижимости впечатлит наших спонсоров.Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.Блокируют счёт и клиент из прибыльного становится проблемным. Кто-то не сможет заплатить кредит, комуналку, оплатить учёбу детям и лечение родителям. Последствия этого законопроекта даже на 10% не омыслены. Ради поимки 500 тыс ухилянтов положить банковскую систему? ни одна финансовая организация нам 1 доллар кредита не даст, после таких кульбитов с законами.