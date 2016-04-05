Додано: Чет 28 гру, 2023 01:11



Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.







як кажуть на роботі хотаба



Совпало много факторов , негативно влияющих на попытку мобилизовать1. Очень жестокий и масштабный характер войны. Ничего подобного не было с 1945 года2. Обзор войны по сути онлайн. Ничего не скрыть, никого не обмануть/заманить. Это тоже новое.3. Вопрос чувства несправедливости в обществе. Причем его ощущают практически все. Самые бедные обижаются на середнячков (своих руководителей на работе) . Считают, что те им несправедливо мало платят. Середнячки обижаются на «государство»: олигархов, судей, силовой репрессивный аппарат . Всем (многим) кажется, что такая страна не нужна. Увы не понимая, что окупает сделает все еще хуже для них.Вот все вместе дает такой результат.У нас на форумі 2 мухи: (або одна, але з шизофренією)Для одної Хотаб все ще в казарміДля другої на занзібарі.«Ошибаются и те и другие…» В.Цой