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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 60646065606660676068>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Звідки у вас інфа, що будуть не апргрейдені машини?


за кілька днів узкіе втратили 5 літачків і до цієї пори не розібралися. "а шо то було" , то нема потреби говорити будуть, вони вже є.
дістали гарно узззкіх - без шума і пилі.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:03

  Water написав:Ще одне питання, наші діти(хлопці) з окупованих територій, яким нема 25.
Вони принципово не їдуть в Україну, бо Україна їх назад не випустить.

а там їм росія зробила відстрочку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:07

maxprofit дуже планку дерете, здогадуюсь про два місцеві випадки -
один віддав старого буса , інший віддав бортову газель.
машини робочого стану . ітого - серед містян, укріплюють тил держави. :?
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:08

Напад росії і білорусі на Україну

maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Легко знайдуться 2 МІЛЬЙОНИ людей, що зможуть викласти по мільйону гривень, ще й щорічно? Може ви помилитися мінімум на порядок?
Куди ймовірніше хоча б кілька сот тисяч чоловік набрати, що оплатили б наприклад річне ГЗ одного "тиловика" в ЗСУ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:08

  ЛАД написав:
  Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.

Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.

С чего бы это, правда странно?
И главное ни с того ни с сего.
Вон чемпионаты по баскетболу и футболу проходят, можно передачи Кравец посмотреть отвлечься
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:11

  vitaliiangel написав:
Підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

За новою ініціативою Кабміну спільно з Офісом президента, бронювати можна буде лише співробітників підприємств із середніми зарплатами понад 35 тисяч гривень.

Таким чином, призову зможуть уникнути лише співробітники банків та страхових компаній, де висока середня зарплата.

Решта – лікарі, енергетики, працівники сільського господарства, промисловості та ВПК – підлягатимуть мобілізації без права броні.



готовая схема не отходя от кассы - поднимают зп с 20К до 35К.
после получки выщитывают с этих денег 15К и налог уплаченный на 15К.
ну станет чел получать меньше (на сумму налога что идет с прибавочных 15К. делов то)
они идиоты? или цель и ставится не мобилизовать а больше собрать денег? так сказали бы уже в открытую сколько такса.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:11


Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.


Совпало много факторов , негативно влияющих на попытку мобилизовать
1. Очень жестокий и масштабный характер войны. Ничего подобного не было с 1945 года
2. Обзор войны по сути онлайн. Ничего не скрыть, никого не обмануть/заманить. Это тоже новое.
3. Вопрос чувства несправедливости в обществе. Причем его ощущают практически все. Самые бедные обижаются на середнячков (своих руководителей на работе) . Считают, что те им несправедливо мало платят. Середнячки обижаются на «государство»: олигархов, судей, силовой репрессивный аппарат . Всем (многим) кажется, что такая страна не нужна. Увы не понимая, что окупает сделает все еще хуже для них.
Вот все вместе дает такой результат.


як кажуть на роботі хотаба

У нас на форумі 2 мухи: (або одна, але з шизофренією)
Для одної Хотаб все ще в казармі
Для другої на занзібарі.
«Ошибаются и те и другие…» В.Цой
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 гру, 2023 01:20, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:13

  whois2010 написав:......
То виникає питання, у нас все має бути направлене на те, щоб вижити країні, чи ми існуємо в звичайному ритмі? Не можна владі жити у режимі мирного часу, і водночас від пересічного вимагати самопожертву.
А дороги і після війни поасфальтувати можна.

Пока что у нас все усилия влади направлены на то, чтобы в тылу как можно меньше ощущали войну. Т.е. именно те самые пересични. Знакомые (даже не военные), которые ездят на запад от Харькова, приезжают и удивляются: "Живут, как будто ничего не происходит. Как в мирное время". Это при том, что последнее время и в Харькове довольно тихо.
Если ждать "після війни", чтобы "поасфальтувати дороги", то может случиться, что к фронту не сможем подвозить ни снаряды, ни еду. О чём и написал Hotab/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Легко знайдуться 2 МІЛЬЙОНИ людей, що зможуть викласти по мільйону гривень, ще й щорічно? Може ви помилитися мінімум на порядок?


вони не зарахуються
що для них лимон , те саме, що для дівчинки , яка донатить 200 грн .
обом світить пост подяки у ФБ
це тільки в царській росії було відкупне .
Goodman
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