за кілька днів узкіе втратили 5 літачків і до цієї пори не розібралися. "а шо то було" , то нема потреби говорити будуть, вони вже є.
дістали гарно узззкіх - без шума і пилі.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:03
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:07
maxprofit дуже планку дерете, здогадуюсь про два місцеві випадки -
один віддав старого буса , інший віддав бортову газель.
машини робочого стану . ітого - серед містян, укріплюють тил держави.
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:08
Напад росії і білорусі на Україну
Легко знайдуться 2 МІЛЬЙОНИ людей, що зможуть викласти по мільйону гривень, ще й щорічно? Може ви помилитися мінімум на порядок?
Куди ймовірніше хоча б кілька сот тисяч чоловік набрати, що оплатили б наприклад річне ГЗ одного "тиловика" в ЗСУ
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:08
С чего бы это, правда странно?
И главное ни с того ни с сего.
Вон чемпионаты по баскетболу и футболу проходят, можно передачи Кравец посмотреть отвлечься
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:11
готовая схема не отходя от кассы - поднимают зп с 20К до 35К.
после получки выщитывают с этих денег 15К и налог уплаченный на 15К.
ну станет чел получать меньше (на сумму налога что идет с прибавочных 15К. делов то)
они идиоты? или цель и ставится не мобилизовать а больше собрать денег? так сказали бы уже в открытую сколько такса.
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:11
Совпало много факторов , негативно влияющих на попытку мобилизовать
1. Очень жестокий и масштабный характер войны. Ничего подобного не было с 1945 года
2. Обзор войны по сути онлайн. Ничего не скрыть, никого не обмануть/заманить. Это тоже новое.
3. Вопрос чувства несправедливости в обществе. Причем его ощущают практически все. Самые бедные обижаются на середнячков (своих руководителей на работе) . Считают, что те им несправедливо мало платят. Середнячки обижаются на «государство»: олигархов, судей, силовой репрессивный аппарат . Всем (многим) кажется, что такая страна не нужна. Увы не понимая, что окупает сделает все еще хуже для них.
Вот все вместе дает такой результат.
У нас на форумі 2 мухи: (або одна, але з шизофренією)
Для одної Хотаб все ще в казармі
Для другої на занзібарі.
«Ошибаются и те и другие…» В.Цой
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 28 гру, 2023 01:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:13
Пока что у нас все усилия влади направлены на то, чтобы в тылу как можно меньше ощущали войну. Т.е. именно те самые пересични. Знакомые (даже не военные), которые ездят на запад от Харькова, приезжают и удивляются: "Живут, как будто ничего не происходит. Как в мирное время". Это при том, что последнее время и в Харькове довольно тихо.
Если ждать "після війни", чтобы "поасфальтувати дороги", то может случиться, что к фронту не сможем подвозить ни снаряды, ни еду. О чём и написал Hotab/
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вони не зарахуються
що для них лимон , те саме, що для дівчинки , яка донатить 200 грн .
обом світить пост подяки у ФБ
це тільки в царській росії було відкупне .
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