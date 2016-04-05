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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:20
vitaliiangel написав:
Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?
в этом ряду про оплату аптек, заправок, коммуналки и прочего вы упустили важную концовку - за защиту тоже нужно платить. и дорого.
сколько вы заплатили налогов? этого хватит для того что бы защитить вас от бурятов?
если не хватает то тогда самим приходится делать. вы защищаете не государство а себя.
правда что бесит в этой ситуации - в каждом сообществе находится контингент который хочет на чужом горбу в рай заехать.
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mephala
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:21
Faceless написав:
maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Легко знайдуться 2 МІЛЬЙОНИ людей, що зможуть викласти по мільйону гривень, ще й щорічно? Може ви помилитися мінімум на порядок?
Куди ймовірніше хоча б кілька сот тисяч чоловік набрати, що оплатили б наприклад річне ГЗ одного "тиловика" в ЗСУ
Впевнений. Це ж лише 25000 доларів. Ціна будиночка або авто. Під матрацом у двох мільйонів українців точно є такі суми.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:24
maxprofit написав:
Впевнений. Це ж лише 25000 доларів. Ціна будиночка або авто. Під матрацом у двох мільйонів українців точно є такі суми.
там мотлох в купюрах 1996 року , копійка їм ціна.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:25
maxprofit написав: Faceless написав:
maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Легко знайдуться 2 МІЛЬЙОНИ людей, що зможуть викласти по мільйону гривень, ще й щорічно? Може ви помилитися мінімум на порядок?
Куди ймовірніше хоча б кілька сот тисяч чоловік набрати, що оплатили б наприклад річне ГЗ одного "тиловика" в ЗСУ
Впевнений. Це ж лише 25000 доларів. Ціна будиночка або авто. Під матрацом у двох мільйонів українців точно є такі суми.
Під матрацом? У двох мільйонів? Ще й на щорічно? Це щось з фантазій охрі про 80-100 млрд дол в матрацах мабуть.
Чесно, я дуже хотів би, щоб це було правдою
А кілька сотень тисяч, щоб скинулися умовно по 360к грн на рік, і за ці гроші якраз можна було б утримувати кілька сотень тисяч додатково мобілізованих - цілком реальна картина. Мало того, можна навіть програму кредитування на рік зробити в банках під цю справу. Так може б і назбирали фінансування на ще 500 тисяч мобілізованих
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Faceless
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:29
mephala написав:
готовая схема не отходя от кассы - поднимают зп с 20К до 35К.
после получки выщитывают с этих денег 15К и налог уплаченный на 15К.
ну станет чел получать меньше (на сумму налога что идет с прибавочных 15К. делов то)
они идиоты? или цель и ставится не мобилизовать а больше собрать денег? так сказали бы уже в открытую сколько такса.
1 Ви до сьогодні вважаєте що розмір зарплати залежить від бажання?
а - щоб офіційно показати(заробити)20 000 грн - треба сплатити від 8000 грн податків=12000 на руки
б - офіційно 35000=від 14000= 21000 на руки
Таким чином
Якщо створив на 20000 і віддав 14000 - залишилось 6000 на життя - погодитесь?
2 Якщо хтось повинен ризикувати життям - то чому тил не повинен ризикнути грошима?
Що в цьому поганого?
І останнє
Як бачите моя пропозиція про 100 000 в рік на броню-виявилась досить точно врахованою.
Данні пенсійного фонду по зарплатам
____________кількість працівників
зарплата________2021_____________________2023
0-6700 грн-____1853429_________________1474971
6700-20100-____5809131_________________3948606
20100-100500___2086502_________________1888728
100500-200000____57131___________________74453
200000+__________17560___________________14190
Як бачите , заплатити 100 000 в рік зможе максимум 2 млн...
з яких підлягає мобілізації 1,5 млн...
з яких на фронті 1 млн ,
Тобто заплатить0,5 млн осіб =50 млрд грн
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budivelnik
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:32
budivelnik коректуйте викладки
Податкова реформа
ІТ ФОП будуть платити 17% податку та 20% ПДВ
Юридичним особам заборонять бути на єдиному податку.
Буде обовʼязковим використання РРО всіма ФОП, як і ведення повного обліку товарів і їх походження.
Із позитивного, не потрібно буде взагалі реєструвати ФОП щоб займатися підприємницькою діяльністю. Достатньо відкрити бізнес рахунок в банку.
Зміни плануються з 2025 по 2027 роки.
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Goodman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:35
Goodman
Зміни почнуться в 2025...тобто не за цієї влади
А в іншої будуть свої бачення
Так що давайте пройдемо 2024 рік а там і побачимо куди коригувати
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budivelnik
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:37
Faceless написав:
А кілька сотень тисяч, щоб скинулися умовно по 360к грн на рік,
360000грн=800доларів в місяць.... слабо віриться що знайдуться більше сотні тисяч....
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:38
budivelnik написав: mephala написав:
готовая схема не отходя от кассы - поднимают зп с 20К до 35К.
после получки выщитывают с этих денег 15К и налог уплаченный на 15К.
ну станет чел получать меньше (на сумму налога что идет с прибавочных 15К. делов то)
они идиоты? или цель и ставится не мобилизовать а больше собрать денег? так сказали бы уже в открытую сколько такса.
1 Ви до сьогодні вважаєте що розмір зарплати залежить від бажання?
а - щоб офіційно показати(заробити)20 000 грн - треба сплатити від 8000 грн податків=12000 на руки
б - офіційно 35000=від 14000= 21000 на руки
Таким чином
Якщо створив на 20000 і віддав 14000 - залишилось 6000 на життя - погодитесь?
2 Якщо хтось повинен ризикувати життям - то чому тил не повинен ризикнути грошима?
Що в цьому поганого?
І останнє
Як бачите моя пропозиція про 100 000 в рік на броню-виявилась досить точно врахованою.
Данні пенсійного фонду по зарплатам
____________кількість працівників
зарплата________2021_____________________2023
0-6700 грн-____1853429_________________1474971
6700-20100-____5809131_________________3948606
20100-100500___2086502_________________1888728
100500-200000____57131___________________74453
200000+__________17560___________________14190
Як бачите , заплатити 100 000 в рік зможе максимум 2 млн...
з яких підлягає мобілізації 1,5 млн...
з яких на фронті 1 млн ,
Тобто заплатить0,5 млн осіб =50 млрд грн
А якщо брати матрацні долари, а не лише офіційні зарплати?
Я серйозно вважаю, що знайдеться мінімум 1 млн. українців, а ,скоріше, 2 млн.,які заплатять на армію по 1 млн. грн. за бронь.
Хіба ні ??
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Додано: Чет 28 гру, 2023 01:39
vitaliiangel написав:
Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами
Ну а как там сейчас блокируют счета преступников мошенников должников и алиментщиков? Присылают уведомление что человек преступник и банк блокирует счет. Другое дело если конечно в один день пришлют миллион уведомлений то банки и их хозяева навереное возмутятся. А если пощиплют с пару сотен самых жирных - то думаю никто и не заметит, по крайней мере не замечают же что на улицах творится.
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