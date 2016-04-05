|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:46
maxprofit написав: budivelnik написав:
1 Ви до сьогодні вважаєте що розмір зарплати залежить від бажання?
а - щоб офіційно показати(заробити)20 000 грн - треба сплатити від 8000 грн податків=12000 на руки
б - офіційно 35000=від 14000= 21000 на руки
Таким чином
Якщо створив на 20000 і віддав 14000 - залишилось 6000 на життя - погодитесь?
2 Якщо хтось повинен ризикувати життям - то чому тил не повинен ризикнути грошима?
Що в цьому поганого?
І останнє
Як бачите моя пропозиція про 100 000 в рік на броню-виявилась досить точно врахованою.
Данні пенсійного фонду по зарплатам
____________кількість працівників
зарплата________2021_____________________2023
0-6700 грн-____1853429_________________1474971
6700-20100-____5809131_________________3948606
20100-100500___2086502_________________1888728
100500-200000____57131___________________74453
200000+__________17560___________________14190
Як бачите , заплатити 100 000 в рік зможе максимум 2 млн...
з яких підлягає мобілізації 1,5 млн...
з яких на фронті 1 млн ,
Тобто заплатить0,5 млн осіб =50 млрд грн
А якщо брати матрацні долари, а не лише офіційні зарплати?
Я серйозно вважаю, що знайдеться мінімум 1 млн. українців, а ,скоріше, 2 млн.,які заплатять на армію по 1 млн. грн. за бронь.
Хіба ні ??
Ні
В переважної кількості бізнесменів призовного віку вільних грошей - немає
Вони в обладнанні/інструментах/нерухомості... і в грошах щось лежить на чорний день , але основне крутиться (тобто 1-2Млн осіб з ЗАГАЛЬНИМ капіталом від 5 000 000 грн - є, але щоб у вільних коштах...таких мізер)
Чиновників які можуть накрасти( бо заробити і відкласти від 1 млн грн може тільки 100 000 осіб) точно не більше якогось десятка тисяч.
Те що ми постійно читаємо скандали - не дивина....Сотня осіб в області=2500осіб в країні=7 осіб в день=одну зловили і описали(пянку/ДТП) а ми читаємо і офігіваємо.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 28 гру, 2023 01:50, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26916
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:49
budivelnik написав: maxprofit написав: budivelnik написав:
1 Ви до сьогодні вважаєте що розмір зарплати залежить від бажання?
а - щоб офіційно показати(заробити)20 000 грн - треба сплатити від 8000 грн податків=12000 на руки
б - офіційно 35000=від 14000= 21000 на руки
Таким чином
Якщо створив на 20000 і віддав 14000 - залишилось 6000 на життя - погодитесь?
2 Якщо хтось повинен ризикувати життям - то чому тил не повинен ризикнути грошима?
Що в цьому поганого?
І останнє
Як бачите моя пропозиція про 100 000 в рік на броню-виявилась досить точно врахованою.
Данні пенсійного фонду по зарплатам
____________кількість працівників
зарплата________2021_____________________2023
0-6700 грн-____1853429_________________1474971
6700-20100-____5809131_________________3948606
20100-100500___2086502_________________1888728
100500-200000____57131___________________74453
200000+__________17560___________________14190
Як бачите , заплатити 100 000 в рік зможе максимум 2 млн...
з яких підлягає мобілізації 1,5 млн...
з яких на фронті 1 млн ,
Тобто заплатить0,5 млн осіб =50 млрд грн
А якщо брати матрацні долари, а не лише офіційні зарплати?
Я серйозно вважаю, що знайдеться мінімум 1 млн. українців, а ,скоріше, 2 млн.,які заплатять на армію по 1 млн. грн. за бронь.
Хіба ні ??
Ні
В переважної кількості бізнесменів призовного віку вільних грошей - немає
Вони в обладнанні/інструментах/нерухомості... і в грошах щось лежить на чорний день , але основне крутиться
Чиновників які можуть накрасти( бо заробити і відкласти від 1 млн грн може тільки 100 000 осіб) точно не більше якогось десятка тисяч.
Те що ми постійно читаємо скандали - не дивина....Сотня осіб в області=2500осіб в країні=7 осіб в день=одну зловили і описали(пянку/ДТП) а ми читаємо і офігіваємо.
Гаразд: нагадайте суму депозитів фіз.осіб у банках на сьогодні.
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1321
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1322 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:52
lapay написав:pesikot
Ти вже задовбав своїм дебілізмом.
Зеленському ніщо не заважає повторити свою коронну фразу "ми готові перестати стріляти". Точніше, вже заважає - свій мирний план. Але навіть до нього дійде, що треба робити, хай навіть через дупу. На твій рахунок сильно сумніваюсь.
Между прочим, ничего не мешало и Залужному сказать: "К сожалению, у нас не хватает сил для наступательных операций и мы вынуждены перейти к глухой обороне. Для этого необходимо оборудовать укрепления (желательно уточнить, какие и где)
, провести замену уставших бойцов - демобилизовать или хотя бы дать им достаточно длительный отдых (пусть даже в армии, но вдали от 0
".
Это если всё именно так.
Но тоже не хочет брать на себя ответственность. Или здесь сильно преувеличивают и в действительности ситуация не настолько плоха.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27044
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5212 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:55
ЛАД написав:
Но тоже не хочет брать на себя ответственность.
какую должен взять ответственность исполнитель?
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6293
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:56
maxprofit написав:
Гаразд: нагадайте суму депозитів фіз.осіб у банках на сьогодні.
Не коректно
Бо треба відразу згадувати скільки сотень мільярдів у кредитах...
Знаєте чим мільярдер відрізняється від мільйонера?
В мільонера - мільон в кредиті
В мільярдера - мільярд...
Станом на сьогодні( у гривні і у валюті)
- 1 170 млрд грн депозитів домашні господарства
- 233 700 млн грн кредити домашні господарства
Якщо рівномірно - то 1,170 млн осіб по 1 млн грн
В реалі
Депозитом більше 1 млн володіє десь 200 000 сімей...з яких 170 000 пенсійного віку
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26916
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 276 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:01
как же эти мамкины бизнесмены уже запарили
то они ПДВ себе приписывают, то чел получает 12К на руки при официальной зп 20К.
да возьмите себе бухгалтера или на курсы пойдите уже в конце концов.
рассказываю на пальцах для особо одаренных
при официальной ЗП 20К человек на руки получит немного больше 16К.
и именно 20К будет во всех статистиках фигурировать как официальная.
24К - это фонд оплаты труда
20К - это официальная зп
~4К которые платит работодатель идут в пенсионный фонд и соцстрах (22%)
~4К которые платит работник это подоходный плюс военка (18% + 1.5%)
если у чела официальная зп 20К на руки он получает 16К. работодатель несет затраты на фонд оплаты труда 24К.
если поднять зп до 35К то работник на руки получит 28К а работодатель несет затраты 42К.
что бы ррработодатель остался при своих работник должен ему вернуть чистоганом 18К (42К - 24К)
при том что работник получил 28К то ему останется 10К на житие.
10К меньше 16К но не так как мамкины бизнесмены расписывали.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8831
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:07
budivelnik написав:
Як бачите моя пропозиція про 100 000 в рік на броню-виявилась досить точно врахованою.
Як бачите , заплатити 100 000 в рік зможе максимум 2 млн...
з яких підлягає мобілізації 1,5 млн...
з яких на фронті 1 млн ,
Тобто заплатить0,5 млн осіб =50 млрд грн
Математика цілком зрозуміла, і цифри вИ пропонуєте самі ті які вАМ комфортні. А я наприклад готовий запропонувати і 1 000 000 в рік, і це вже далеко за межами мого комфорту (тобто "викупити" свою наречену, контракт якої вже давно закінчився, а самому продовжувати службу, або удвох виживати за межами бідності).
Але це так не працює - і 7 березня 2022 року, і зараз держава розраховує на зовнішню допомогу, а реальні платники податків їй нецікаві - ПДВ вони сплатять в будь-якому випадку, а решта - копійки на фоні зовнішніх вливань. Вже 2 роки країна живе за переважно рахунок зовнішнього фінансування, а ТОВ-ка з 4 найманими за півтори мінімалки працівниками - як "платник податків" взагалі це 0
Просто хтось уміє "домовлятися" з воєнкомами, а зараз злякався що попередні домовленності будуть анульовані а цінник на нові зросте в рази - і тепер намагається озвучити та обгрунтувати комфортну ціну, а хтось - принципово не вміє та не хоче "домовлятися".
-
candle645
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 25.01.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:14
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
Не розумію я місцевих: яке право є казати криве слово Успіху у тих, хто не воює
?
Успіх завтра буде не воювати
, і вже працює над цим. (В тому числі незаконно), але це не заважає йому криситись на тих, хто воював і не воює зараз.
Знаєте чим відрізняється породиста собака від дворняги?
Породиста знає, де ворог і гарчить лише на нього. Дворняга гавкає на всіх без розбору.
......
Не на всіх. На тих, хто кидає в неї каміння чи хоча б просто дражнить її.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27044
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5212 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:16
Goodman написав: ЛАД написав:
Но тоже не хочет брать на себя ответственность.
какую должен взять ответственность исполнитель?
Да хотя бы за поведение подчиненных ему ТЦК. А то заладил "я мобилизацией не занимаюсь, это все Кабмин", а людей кто в бусики пихает?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 834
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 02:20
whois2010 написав:
............
Вас турбує відсутність планів по дмб, бо персонально для вас сьогодні це нагальна проблема. Насправді, все набагато гірше: у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. Сьогодняшні заяви про фінасовий стан і "нехай генштаб розкаже, де брати кошти", показали зашкалюючий рівень тих, хто при владі. Проїли систему, що їм на дурня дісталася від бариг-попередників і ця система вже розвалюватися почала.
Систему проїли значно раніше.
І коли по ній сильно вдарили, вона й почала розвалюватися.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 27044
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5212 раз.
- Подякували: 4823 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|147162
|
|
|6076
|534847
|
|
|1
|15148
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|