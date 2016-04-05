Додано: Чет 28 гру, 2023 03:01

vitaliiangel написав: ЛАД написав: Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится. Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится. бедняжечки. Я же выживал как получится. ЛАД написав: "Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить? "Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить? кого и чему учить если придут буряты? ЛАД написав: "Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего "Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. ЛАД написав: В условиях, когда мы берём огромные деньги в долг сегодня? И, думаете, после этого нам продолжат давать в долг и дальше? В условиях, когдаИ, думаете, после этого нам продолжат давать в долг и дальше? первая фраза противоречит 2й



Остальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют? бедняжечки. Я же выживал как получится.кого и чему учить если придут буряты?первая фраза противоречит 2йОстальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?

Что ни слово, то демагогия 100-го левела.Просто интересно, чем бы Вы аргументировали нежелание идти в армию во время войны в "совке", где реально много было бесплатно - и квартиры, и учёба, и медицина, и после вуза давали направление на работу, по которому человек был обязан отработать 2 года (тогда этим как раз были недовольны).И первый пункт не противоречит второму и плохо, что Вы этого не понимаете. Долги придётся отдавать и только за счёт денег граждан. Это даже если не упоминать о том, что средства Запада не разрешают тратить на оборону.