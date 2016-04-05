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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6067606860696070>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 02:24

katso піхает рота охорони тцк.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 02:30

  fler написав:
  whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..

Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. :roll:
Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/
"Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією."
Головні акценти документу:
-Defense-tech;
-повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення;
-екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією;
-розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті;
-економіка без кордонів.

В 1961, помню, приняли Программу партии и пообещали к 1980 построить материально-техническую базу коммунизма.
Вот не помню, кажется объём был поменьше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 02:47

  Faceless написав:..........
Ні, 6.5 млн це не на серіал. І не на україномовний продукт. Фрідом - це державний російськомовний канал.
Про Київ мимо, його бюджет формується не як в інших міст, ПДФО Києва не залишається Києву.

А можно не цепляться к мелочам?
По сути возражения есть?
6,5 млн. грн на сериал это много и не нужно? Даже если "Фрідом - це державний російськомовний канал"? И не нужно выделять деньги на телепередачи (в т.ч. и сериалы) на др. каналах? Недавно тут были возмущения по поводу выделения средств на "україномовний продукт".
Может, в Киеве ПДФО и не оставался, но в других городах это было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 02:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Польша закрывает гос телевидение.
А у нас марафон, Кравец с миллионом долларов в год.
Чемпионаты по футболу баскетболу мы проводить можем, а выборы нет
beee
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:01

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится.
бедняжечки. Я же выживал как получится.
  ЛАД написав:"Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить?
кого и чему учить если придут буряты?
  ЛАД написав:"Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего
  ЛАД написав:В условиях, когда мы берём огромные деньги в долг сегодня? И, думаете, после этого нам продолжат давать в долг и дальше?
первая фраза противоречит 2й

Остальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?

Что ни слово, то демагогия 100-го левела.
Просто интересно, чем бы Вы аргументировали нежелание идти в армию во время войны в "совке", где реально много было бесплатно - и квартиры, и учёба, и медицина, и после вуза давали направление на работу, по которому человек был обязан отработать 2 года (тогда этим как раз были недовольны).

И первый пункт не противоречит второму и плохо, что Вы этого не понимаете. Долги придётся отдавать и только за счёт денег граждан. Это даже если не упоминать о том, что средства Запада не разрешают тратить на оборону.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:03

  budivelnik написав:
  maxprofit написав:Гаразд: нагадайте суму депозитів фіз.осіб у банках на сьогодні.
Не коректно
Бо треба відразу згадувати скільки сотень мільярдів у кредитах...
Знаєте чим мільярдер відрізняється від мільйонера?
В мільонера - мільон в кредиті
В мільярдера - мільярд...

Станом на сьогодні( у гривні і у валюті)
- 1 170 млрд грн депозитів домашні господарства
- 233 700 млн грн кредити домашні господарства

Якщо рівномірно - то 1,170 млн осіб по 1 млн грн
В реалі
Депозитом більше 1 млн володіє десь 200 000 сімей...з яких 170 000 пенсійного віку

Гаразд, то лише депозити. А якщо взяти ,таки , заначки ? І 170 000 пенсіонерів хіба не заплатять за своіх онуків ? І явно у банку вони тримають не всі свої заощадження !
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:05

  freeze написав:Блин, температура 39, завтра должен метнуться за 100 км привезти мины, больше никого в наличии нет, уклонистов много,но заменить меня некому, съел лошадиную дозу парацетамола и ибупрофена. Мой начальник в отпуске, о котором мечтал целый год. Подставить побратима не могу.
Вы просто не до конца понимаете, этот армейский трэш.

Прекрасно понимаю, но Вы всё же поаккуратнее, Вам уже не 20. Хотя 39 и в 20 нехорошо.
Здоровья Вам!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:08

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт.
Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір.
Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати»
От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.

Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.

Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.

як кажуть на роботі хотаба: "рота йде не вногу а старшина вногу"

Не хочу писать, скажут "російські наративи".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:09

  unicdima написав:
  ЛАД написав:Грустно другое.
Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.

Не чекав навіть, що таке може бути.
пи.си. а ти отримував від мене приват?

Да, спасибо.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:11

  maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.

Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону? :shock:
ЛАД
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  #<1 ... 6067606860696070>
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