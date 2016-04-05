whois2010 написав:... у влади взагалі нема ні плану Б, ні В, ні якого. Діють ситуативно. ..
Рука-обличчя... Хоч би цікавився, що в країні робиться, чи шо.. Глобальна інноваційна візія України 2030 https://winwin.gov.ua/ "Загалом ми напрацювали масштабний аналітичний документ майже на 100 сторінок з деталями за кожним сектором. Мінцифра офіційно оголошує старт громадських обговорень стратегії інновацій. Після їх завершення візію затвердять на рівні Кабміну — вона стане офіційною державною стратегією." Головні акценти документу: -Defense-tech; -повернення якості життя українцям через сучасні medtech- та biotech-рішення; -екологічна відбудова із "зеленими" трендами, технологіями "розумних міст" і урбанізацією; -розвиток людського капіталу, сприяння цифровій грамотності, STEM-освіті; -економіка без кордонів.
В 1961, помню, приняли Программу партии и пообещали к 1980 построить материально-техническую базу коммунизма. Вот не помню, кажется объём был поменьше.
Faceless написав:.......... Ні, 6.5 млн це не на серіал. І не на україномовний продукт. Фрідом - це державний російськомовний канал. Про Київ мимо, його бюджет формується не як в інших міст, ПДФО Києва не залишається Києву.
А можно не цепляться к мелочам? По сути возражения есть? 6,5 млн. грн на сериал это много и не нужно? Даже если "Фрідом - це державний російськомовний канал"? И не нужно выделять деньги на телепередачи (в т.ч. и сериалы) на др. каналах? Недавно тут были возмущения по поводу выделения средств на "україномовний продукт". Может, в Киеве ПДФО и не оставался, но в других городах это было.
ЛАД написав:Сказать им: "выживайте как хотите"? Вряд ли получится.
бедняжечки. Я же выживал как получится.
ЛАД написав:"Сократить бюджетников" - кого? врачей и учителей? А кто будет лечить и учить?
кого и чему учить если придут буряты?
ЛАД написав:"Пусть находят средства" - где? У государства есть только те деньги, кот. оно может получить от своих граждан. И больше ничего
ЛАД написав:В условиях, когда мы берём огромные деньги в долг сегодня? И, думаете, после этого нам продолжат давать в долг и дальше?
первая фраза противоречит 2й
Остальное не хочу комментировать. Чтобы не повторяться. Время когда лапшой на уши можно было добиться нужного поведения прошло. Заходите в аптеку платите, попали в больницу - платите, заехали на заправку платите. Коммуналку платите. А воевать бесплатно? Утопия. Если бы государство давало своим гражданам все жизненно необходимое бесплатно можно было бы подумать. А так ты за всё платишь и тебя за твои же деньги имеют?
Что ни слово, то демагогия 100-го левела. Просто интересно, чем бы Вы аргументировали нежелание идти в армию во время войны в "совке", где реально много было бесплатно - и квартиры, и учёба, и медицина, и после вуза давали направление на работу, по которому человек был обязан отработать 2 года (тогда этим как раз были недовольны).
И первый пункт не противоречит второму и плохо, что Вы этого не понимаете. Долги придётся отдавать и только за счёт денег граждан. Это даже если не упоминать о том, что средства Запада не разрешают тратить на оборону.
freeze написав:Блин, температура 39, завтра должен метнуться за 100 км привезти мины, больше никого в наличии нет, уклонистов много,но заменить меня некому, съел лошадиную дозу парацетамола и ибупрофена. Мой начальник в отпуске, о котором мечтал целый год. Подставить побратима не могу. Вы просто не до конца понимаете, этот армейский трэш.
Прекрасно понимаю, но Вы всё же поаккуратнее, Вам уже не 20. Хотя 39 и в 20 нехорошо. Здоровья Вам!
Hotab написав:detroytred , я не підтримую і не бачу зараз спроб огульно забрати мільйони людей на фронт. Я поки що бачу спробу створити базу для латання дір. Ми на фінансовому форумі, тоді вважайте це «зробити заначку», а не «розтринькати» От коли (якщо) будуть тринькати бездарно, тоді можна говорити.
Більша частина дисидентів виконає умови. Хтось упреться (меншість) , з тими будуть працювати жорсткіше. Все буде добре.
Грустно другое. Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
як кажуть на роботі хотаба: "рота йде не вногу а старшина вногу"
ЛАД написав:Грустно другое. Что вообще стоит такой вопрос настолько остро. "Ухилянти" были всегда. И будут. Но в таком количестве... Когда в стране столько "граждан", которые не хотят защищать не государство, а страну.
Не чекав навіть, що таке може бути. пи.си. а ти отримував від мене приват?
maxprofit написав:А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік? Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону?