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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6067606860696070
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:22

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Но тоже не хочет брать на себя ответственность.

какую должен взять ответственность исполнитель?

Главком ЗСУ, пусть даже не Верховный, не совсем исполнитель.
Когда были победы и Залужному пели дифирамбы, здесь никто не говорил, что он исполнитель. Наоборот подчёркивали его заслуги в противовес Зеленскому.
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 гру, 2023 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:29

  beee написав:Польша закрывает гос телевидение.
А у нас марафон, Кравец с миллионом долларов в год.
Чемпионаты по футболу баскетболу мы проводить можем, а выборы нет

А Вы обратите внимание на причины, которыми они объясняют закрытие каналов.
Окажется, что не всё так, как Вам кажется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:35

"Сумно, б..."
И эти люди, вдохновлённые Солониным, хают совок и Красную Армию.
Не представляю себе такое обсуждение и такие мнения в советские времена. И не только потому, что за некоторыми уже приехали бы. :)
Было бы так, как сейчас, в 45 были бы другие результаты. Скорее раньше. Наверное, всё закончилось бы ещё в 42.
Хотя тут порой высказываются, что немецкая оккупация была бы лучше.
ЛАД
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