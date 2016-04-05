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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6067606860696070
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:22

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Но тоже не хочет брать на себя ответственность.

какую должен взять ответственность исполнитель?

Главком ЗСУ, пусть даже не Верховный, не совсем исполнитель.
Когда были победы и Залужному пели дифирамбы, здесь никто не говорил, что он исполнитель. Наоборот подчёркивали его заслуги в противовес Зеленскому.
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 гру, 2023 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:29

  beee написав:Польша закрывает гос телевидение.
А у нас марафон, Кравец с миллионом долларов в год.
Чемпионаты по футболу баскетболу мы проводить можем, а выборы нет

А Вы обратите внимание на причины, которыми они объясняют закрытие каналов.
Окажется, что не всё так, как Вам кажется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 03:35

"Сумно, б..."
И эти люди, вдохновлённые Солониным, хают совок и Красную Армию.
Не представляю себе такое обсуждение и такие мнения в советские времена. И не только потому, что за некоторыми уже приехали бы. :)
Было бы так, как сейчас, в 45 были бы другие результаты. Скорее раньше. Наверное, всё закончилось бы ещё в 42.
Хотя тут порой высказываются, что немецкая оккупация была бы лучше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 06:31

ЛАД
Сейчас нарисовались 3 категории ухылянтов (и поддерживающих их членов семей):
1. "Не так страшен черт... в 90х с бандитами договаривались, и здесь с путиным договоримся"
2. "Да где та война, кто ее видел, на мою хату бомбы не падали ни разу, как-то обойдется, лишь бы меня не трогали".
3. "Куме, крымчанам повысили зарплату, наверное, и нам повысят, а маме - пенсию. А то депутаты-чинуши-судьи-прокуроры-богатеи всё украли, хуже не будет".

Боюсь, что третья категория весьма многочисленна. И речь не о нашем форуме (тут есть совсем экзотические мнения), а взагали. .

[голос из америки]
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:49

Starikan Ну не знаю. В мене серед знайомих основна категорія: заберіть паспорт і випустіть.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 07:49

Просто ухылянтам не хочется, вот и все. Страшно. Очень страшно. 24/7 сидя дома без работы посмотрел тонны видео, как расстреляли пленных, как оторвало ногу…. Представил себя там.. . Потому сразу сознание подсовывает тысячи отговорок
«не такое государство… вот было бы другое, я бы пошел воевать..»
«Профессионалы не справились , а я вообще лишь писатель на форуме вот уже 8 лет… что я могу… мне и член в руке в туалете уже тяжелый вес… а тут бронник, бк, сапоги»
«в Бердянске тоже люди как-то сдают недвижку… может даже приедет русский инвестор, и моя недвижка даже подорожает… всегда можно продать и выехать на Польшу»
« если даже и устроят облавы на м18-60, я то не на работе. И могу из дома еще реже выходить… Они отловят пока всех работяг, пока до меня очередь , там или запад устанет помогать (до конца лета, максимум до конца года) , или еще что-то произойдет … счас главное выжить, с целыми конечностями…»

Вот потому сидит тут ухылянт и рассказывает свои анекдоты.. по 40 в день..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 08:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой дебил...
Наверно нет знакомых которые на бионику сбор начали(родина как и в рашке на верёвочках только гарантирует «ручку буратины»)
Наверно штурвал бульдозера Д-25 академикам доверяют, а пылесоса со звездой на боку - оставшимся троечникам.
барабашов
 
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