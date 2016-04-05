Додано: Чет 28 гру, 2023 07:49

Просто ухылянтам не хочется, вот и все. Страшно. Очень страшно. 24/7 сидя дома без работы посмотрел тонны видео, как расстреляли пленных, как оторвало ногу…. Представил себя там.. . Потому сразу сознание подсовывает тысячи отговорок

«не такое государство… вот было бы другое, я бы пошел воевать..»

«Профессионалы не справились , а я вообще лишь писатель на форуме вот уже 8 лет… что я могу… мне и член в руке в туалете уже тяжелый вес… а тут бронник, бк, сапоги»

«в Бердянске тоже люди как-то сдают недвижку… может даже приедет русский инвестор, и моя недвижка даже подорожает… всегда можно продать и выехать на Польшу»

« если даже и устроят облавы на м18-60, я то не на работе. И могу из дома еще реже выходить… Они отловят пока всех работяг, пока до меня очередь , там или запад устанет помогать (до конца лета, максимум до конца года) , или еще что-то произойдет … счас главное выжить, с целыми конечностями…»



Вот потому сидит тут ухылянт и рассказывает свои анекдоты.. по 40 в день..