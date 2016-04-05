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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 03:22
Goodman написав: ЛАД написав:
Но тоже не хочет брать на себя ответственность.
какую должен взять ответственность исполнитель?
Главком ЗСУ, пусть даже не Верховный, не совсем исполнитель.
Когда были победы и Залужному пели дифирамбы, здесь никто не говорил, что он исполнитель. Наоборот подчёркивали его заслуги в противовес Зеленскому.
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 28 гру, 2023 03:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 03:29
beee написав:
Польша закрывает гос телевидение.
А у нас марафон, Кравец с миллионом долларов в год.
Чемпионаты по футболу баскетболу мы проводить можем, а выборы нет
А Вы обратите внимание на причины, которыми они объясняют закрытие каналов.
Окажется, что не всё так, как Вам кажется.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 03:35
"Сумно, б..."
И эти люди, вдохновлённые Солониным, хают совок и Красную Армию.
Не представляю себе такое обсуждение и такие мнения в советские времена. И не только потому, что за некоторыми уже приехали бы.
Было бы так, как сейчас, в 45 были бы другие результаты. Скорее раньше. Наверное, всё закончилось бы ещё в 42.
Хотя тут порой высказываются, что немецкая оккупация была бы лучше.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 06:31
ЛАД
Сейчас нарисовались 3 категории ухылянтов (и поддерживающих их членов семей):
1. "Не так страшен черт... в 90х с бандитами договаривались, и здесь с путиным договоримся"
2. "Да где та война, кто ее видел, на мою хату бомбы не падали ни разу, как-то обойдется, лишь бы меня не трогали".
3. "Куме, крымчанам повысили зарплату, наверное, и нам повысят, а маме - пенсию. А то депутаты-чинуши-судьи-прокуроры-богатеи всё украли, хуже не будет".
Боюсь, что третья категория весьма многочисленна. И речь не о нашем форуме (тут есть совсем экзотические мнения), а взагали. .
[голос из америки]
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Додано: Чет 28 гру, 2023 07:49
Starikan Ну не знаю. В мене серед знайомих основна категорія: заберіть паспорт і випустіть.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 07:49
Просто ухылянтам не хочется, вот и все. Страшно. Очень страшно. 24/7 сидя дома без работы посмотрел тонны видео, как расстреляли пленных, как оторвало ногу…. Представил себя там.. . Потому сразу сознание подсовывает тысячи отговорок
«не такое государство… вот было бы другое, я бы пошел воевать..»
«Профессионалы не справились , а я вообще лишь писатель на форуме вот уже 8 лет… что я могу… мне и член в руке в туалете уже тяжелый вес… а тут бронник, бк, сапоги»
«в Бердянске тоже люди как-то сдают недвижку… может даже приедет русский инвестор, и моя недвижка даже подорожает… всегда можно продать и выехать на Польшу»
« если даже и устроят облавы на м18-60, я то не на работе. И могу из дома еще реже выходить… Они отловят пока всех работяг, пока до меня очередь , там или запад устанет помогать (до конца лета, максимум до конца года) , или еще что-то произойдет … счас главное выжить, с целыми конечностями…»
Вот потому сидит тут ухылянт и рассказывает свои анекдоты.. по 40 в день..
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Додано: Чет 28 гру, 2023 08:09
Ой дебил...
Наверно нет знакомых которые на бионику сбор начали(родина как и в рашке на верёвочках только гарантирует «ручку буратины»)
Наверно штурвал бульдозера Д-25 академикам доверяют, а пылесоса со звездой на боку - оставшимся троечникам.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:22
Goodman написав: budivelnik написав:Goodman
Зміни почнуться в 2025...тобто не за цієї влади
А в іншої будуть свої бачення
Так що давайте пройдемо 2024 рік а там і побачимо куди коригувати
Ви такий дорослий, а вірите в казочки про нову добру владу.
Це вже єуроінтеграція, курс корабля.
і пофіг , який там буде капітан - корабль приве, тим більше - це підводналодка ,
з якої нема куди діватися.
Вам техогляди відмінили? ПДД спростили?
нема вже країни розового поні і синього траХору, сядуть на шию і гаття.
нахуа ІТ буде відслюнявлювати тут 17% (наверно, от чувства глубокой сєксуальной любві к родінє) якщо перейти кордон і в Польщі перетвориться в 12%, а в Грузії (яка теж еувроінтегрується і 1%), в Болгарії 10% (еуроінтегорована без Шенгена), мокрі фантазії в мокрих підгузниках
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:23
Сегодня У̶к̶р̶а̶ї̶н̶с̶ь̶к̶а̶ ̶с̶т̶е̶п̶о̶в̶а̶ ̶б̶і̶л̶а̶днепропетровская степная с утра проснулась с голосами в голове о биониках и пылесосах. Видимо вчера вечером вместо отрубей была брага из солода.
Ты себе на «бионик» за жизнь не собрал, или их в размере XXXXL не бывает? Тогда без бионика, 118кг мешком прикрывать тех, может себя перемещать по траншее без отдышки.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 28 гру, 2023 09:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:33
ЛАД написав: maxprofit написав:
А хтось, може, знає: чи прораховують очільники варіант броні за сплату,наприклад, 1 млн. грн на армію(краще у доларах/євро) в рік?
Вважаю, 2 трильйони грн. легко знайдуться. Ось і буде джерело фінансування потреб оборони.
Считаете, что найдётся 2 миллиона желающих заплатить по миллиону?
ПА40 це 25Куе, якщо проінвестувати в кавалірку (оформлену на тещу/супругу/доню), то кешфлоу з оренди вистачить до нескінченності,
якщо тупо проїдати то на 200 місяців (200 > 12), в чому смисл дарувати 1М, ще й щороку?
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