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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:52
По середній зарплаті:
Припустимо, у працівників була / є зарплата 10 тис. грн./міс.
Встановлюємо працівникам зарплату на рівні 50 тис. грн./міс.
Встановлюємо на підприємстві одноденний робочий день.
Працівники продовжують працювати 5 днів на тиждень, але у табелі проставляємо тільки 1 згідно режиму роботи підприємства.
В результаті середня зарплата на підприємстві 50 тис. грн. для статистики і звітності, у працівників зарплата як і раніше 10 тис. грн./міс., підприємство сплачує такі ж податки із зарплати.
Але умова про середню зарплату не менше 35 тис. грн./міс. виконана.
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Hennady
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Додано: Чет 28 гру, 2023 09:59
Hennady , я думаю (якщо це буде.. бо думаю що не буде) будуть дивитись фактичні виплати фонду зп і фактичні відрахування податків.
У пілотів броні нема, і авіакомпанія не змогла це питання вирішити. Хоча світлі зарплати багатократно вищі 35 кгрн
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Hotab
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:05
ЛАД написав: hume написав:
...........
Украина бедная страна? Риали? Зачем тогда мы снимаем сериалы за государственный кошт? Только сегодня видел инфо, что после увольнения Ткаченко выделили 6,5 миллионов каналу фридом
для сериалов? .
Риали!!!
В бедной стране не надо снимать сериалы?
здесь неоднократно пишут об эффективности росс. пропаганды. И недостаточности нашей. Сериалы тоже пропаганда.
Украинский язык.
Если хотим, чтобы люди говорили по-украински нужны украинские сериалы и фильмы, а не высеры Фарион.
6,5 млн грн на сериал это копейки. 173 тыс. долл. Да в любой стране смеялись бы над такой суммой и никто не взялся бы за такую работу. Мне кажется, что Вы тут ошиблись.
.
Ошибся, не написал валюту, валюта - доллары США
--
Знаєте на яку суму було зроблено оплат на закупівлю саме серіалів з 27 липня по сьогодні? На 248,4 мільйона гривень,-----
И это деньги выделенные только одному каналу за последние несколько месяцев. История такая же как с 28 млн грн для Елены Кравец и её очень важной ТВ программы. Страшно представить сколько из бюджета уходит на непотріб для друзів.
За государственный счёт можно снять ролик для популяризации Украины. Создатели контента не заботятся о рейтингах своего продукта если их спонсировать из бюджета. Поэтому качество украинского контента, к сожалению, оставляет желать лучшего. И обратно пропорциональне результаты мы видим когда используются частные средства для создания условного сериала, ибо спонсоры требуют результата.
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hume
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:16
Hotab
Доброе Утро .
Всем Здоровья !
Хоттабыч , вы очень лаконичны в своих утренних пожеланиях !
Очень СДЕРЖАНЫ и не используете сквернословие .
Я вчера попробовал написать про паразитов , но потерли .
Старикану ПРИВЕТ .Вы попрежнему переживаете за Украину !
Форум несколько видоизменился .
Толпы случайных людей пишут о немедленном обращении к путину с перемирием .
Выращенные новым временем , живут в своем мире , ничего общего с настоящим не имеющего .
Предположения , мечты ,собственная исключительность , страх , алчность , и самое главное __что не стесняются показывать публично свою глупость .
Так и получились нынешние философы .
Всем Хорошего и Продуктивного дня !
Востаннє редагувалось холява
в Чет 28 гру, 2023 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:28
Goodman написав: vitaliiangel написав:
кого и чему учить если придут буряты?
зачем нагнетать?
если у Залужного есть время молоть на брифинге и защитить дисертацию. то не все так печально.
Наев в КПИ экзамен по английскому сдавал в этом году.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:34
hume написав:
Наев в КПИ экзамен по английскому сдавал в этом году.
Занадто багато стало Наєва на ТВ , продовжує велике будівництво на болотах .
Західним СМІ з перших уст треба пояснити як і що.
Щоб не було двоякості перекладу.
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Goodman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:37
hume , там можливо зʼявились вимоги до вищого військового керівництва мати підтверджений рівень англ. Бо якісь дивні потуги йти в НАТО, а навіть вище керівництво ЗСУ не може без перекладача з колегами по НАТО. Не виключено, що ситуація з пілотами на Ф16 тригернула це. Бо 1.5 роки чекати на політичне рішення надати Ф16, і після позитивного рішення лише після цього пілотів відправили на курси авіаційної англійської.
А причини як завжди банальні: пілотів не лише не заохочували вчити англ (не було навіть доплати за знання іноземної мови, хоча у яких небудь розвідників вона була) , а більше того перешкоджали. Бо «ага, ти вивчиш мову і захочеш нормальну зарплату в цивільній авіації.. краще хай не знають і не мріють»
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Hotab
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:40
ЛАД написав:
Что ни слово, то демагогия 100-го левела.
идёте в чс. другим тоже рекомендую отправить вас в чс
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:40
ЛАД написав:
Главком ЗСУ, пусть даже не Верховный, не совсем исполнитель.
Когда были победы и Залужному пели дифирамбы, здесь никто не говорил, что он исполнитель. Наоборот подчёркивали его заслуги в противовес Зеленскому.
"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота".
Батьки тих побід за океаном.
5 літаків завалили за пару днів отнюдь не силою думки За, просто бриф показав,
хто є хто. Воюю "як получається" - давайте людей ще. Усє залежить від дій противника.
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Goodman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:45
Goodman , думаю ви помиляєтесь на рахунок Ф16. Завтра скажу точно, так це чи ні.
Я на 99% впевнений що вальнув Петріот, який анонсували 14 грудня.
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