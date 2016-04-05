Hotab напевно той, який уззька русня в своїх доповідях накрила під Житомиром.
у повному складі і ще склад з ракетами - одною узькою ракетою "великий похід".
PS Світан, до речі Ваш колега - нашіптує про літаки 5-го покоління.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:52
Hotab напевно той, який уззька русня в своїх доповідях накрила під Житомиром.
у повному складі і ще склад з ракетами - одною узькою ракетою "великий похід".
PS Світан, до речі Ваш колега - нашіптує про літаки 5-го покоління.
Додано: Чет 28 гру, 2023 10:56
Goodman , мені теж здається що ті Фалкони проапгрейдять (вже проапгрейдили) до передачі нам. Може хоча б деякі машини. Хоч там і черга на їх модифікацію на роки. Це звичайно не 5 покоління, але з новою РЛС це зовсім інша зброя, ніж зі старою. Побачимо.
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