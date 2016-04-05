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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6069607060716072
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:52

Hotab напевно той, який уззька русня в своїх доповідях накрила під Житомиром.
у повному складі і ще склад з ракетами - одною узькою ракетою "великий похід".
PS Світан, до речі Ваш колега - нашіптує про літаки 5-го покоління.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:56

Goodman , мені теж здається що ті Фалкони проапгрейдять (вже проапгрейдили) до передачі нам. Може хоча б деякі машини. Хоч там і черга на їх модифікацію на роки. Це звичайно не 5 покоління, але з новою РЛС це зовсім інша зброя, ніж зі старою. Побачимо.
Hotab
 
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