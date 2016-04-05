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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:23
maxprofit написав: budivelnik написав: maxprofit написав:
Гаразд: нагадайте суму депозитів фіз.осіб у банках на сьогодні.
Не коректно
Бо треба відразу згадувати скільки сотень мільярдів у кредитах...
Знаєте чим мільярдер відрізняється від мільйонера?
В мільонера - мільон в кредиті
В мільярдера - мільярд...
Станом на сьогодні( у гривні і у валюті)
- 1 170 млрд грн депозитів домашні господарства
- 233 700 млн грн кредити домашні господарства
Якщо рівномірно - то 1,170 млн осіб по 1 млн грн
В реалі
Депозитом більше 1 млн володіє десь 200 000 сімей...з яких 170 000 пенсійного віку
Гаразд, то лише депозити. А якщо взяти ,таки , заначки ? І 170 000 пенсіонерів хіба не заплатять за своіх онуків ? І явно у банку вони тримають не всі свої заощадження !
170 000 - по 1 млн ..не факт що всі, але 100 000 - може заплатить...=100млрд
А чим це тоді відрізняється від моєї пропозиції
1 000 000 осіб по 100 000 = 100 млрд ?
Як на мене - чим більше заплатить - тим краще...
1 млн на фронті - отримує 75 млрд в місяць
1 млн в тилу - доплачує 100 млрд в рік ( це крім тих 100 млрд які вони платять у вигляді податків)
Ще 5 млн - платить податків 150 млрд
Ще 1 млн перманенто в стані мобілізації....
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:25
flyman написав:
Считаете, что найдётся 2
ПА40 це 25Куе, якщо проінвестувати в кавалірку (оформлену на тещу/супругу/доню), то кешфлоу з оренди вистачить до нескінченності,
якщо тупо проїдати то на 200 місяців (200 > 12), в чому смисл дарувати 1М, ще й щороку?
Схєма заманчіва, но угадайте хто в цій схємі стає лишнім після переоформлення?
По моєму це самому себе заказати . І ніякого криміналу, тіки стукануть куди надо і вмєсто оцих жалкіх крох од скупердяя, можно зірвати банк
хтось поїде в санітарні умови на свіже повітря , а хтось в увлєкатєльне кругосвєтне путєшествіє
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:27
Европейский дипломат, работающий в Вашингтоне, сказал, что ЕС поднимает вопрос ускорения вступления Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в наилучшую ситуацию для переговоров» с Москвой. Это критический момент для Путина, который, как полагают, в основном заинтересован в стратегической сделке с Вашингтоном, при которой Украина не будет вступать в НАТО. Администрация Байдена продолжает утверждать, что переговоры о вступлении в альянс не ведутся.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:31
mephala написав:
как же эти мамкины бизнесмены уже запарили
то они ПДВ себе приписывают, то чел получает 12К на руки при официальной зп 20К.
да возьмите себе бухгалтера или на курсы пойдите уже в конце концов.
рассказываю на пальцах для особо одаренных
при официальной ЗП 20К человек на руки получит немного больше 16К.
и именно 20К будет во всех статистиках фигурировать как официальная.
24К - это фонд оплаты труда
20К - это официальная зп
~4К которые платит работодатель идут в пенсионный фонд и соцстрах (22%)
~4К которые платит работник это подоходный плюс военка (18% + 1.5%)
если у чела официальная зп 20К на руки он получает 16К. работодатель несет затраты на фонд оплаты труда 24К.
если поднять зп до 35К то работник на руки получит 28К а работодатель несет затраты 42К.
что бы ррработодатель остался при своих работник должен ему вернуть чистоганом 18К (42К - 24К)
при том что работник получил 28К то ему останется 10К на житие.10К меньше 16К но не так как мамкины бизнесмены расписывали.Я взагаліто писав 6000, але ж коли пролетарська ненависть капає жижою на червоні революційне галіфе - хіба думаєш що прочитав?
Ви маєте власний бізнес? чи так з Бюджету смокчете по мірі можливостей?
1 Для того щоб виплатити зарплату - треба спочатку заробити( а не вибити фонди в міністерстві)
2 Заробляє в бізнесі - працівник...
Тому
Щоб фонд оплати був 20 000 з якого працівник сплатить 18+1,5% - треба працівнику ЗАРОБИТИ (створити доданої вартості) на
(20000 + ЄСВ(6600))+ПДВ(5320)=31920 - створив працівник своєю працею
Потім починається
Підприємець з цих 31920 сплатив
5320 - ПДВ
6600 - ЄСВ
Нарахував працівнику 20000
З яких вирахував на користь держави
3600 - ПДФО
300 - Військовий
Після чого працівник отримав на руки 14100 грн
Інше питання що бюджетні цицькосмоки не знають
що гроші ЗАРОБЛЯЮТЬСЯ
бо вони їм ВИДІЛЯЮТЬСЯ
А тому скільки треба заробити щоб потім залишилось на руки - у них зеленої уяви немає
ПС
Можете далі кричати що ПДВ це не податок на Зарплату і його заробляють і виплачують покупці...
Кричати - можете
Змінити - не можете.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 28 гру, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:34
flyman написав:
нахуа ІТ буде відслюнявлювати тут 17% (наверно, от чувства глубокой сєксуальной любві к родінє) якщо перейти кордон і в Польщі перетвориться в 12%, а в Грузії (яка теж еувроінтегрується і 1%), в Болгарії 10% (еуроінтегорована без Шенгена), мокрі фантазії в мокрих підгузниках
Крім прямого відслюнявлівання - є ще й криве
Наприклад
Вартість оренди житла і комунальні послуги
І взагалі - вартість життя...
Тому
Там де в Україні можна прожити за 200 доларів
В Польщі треба вже 400
А в Бундесі -всі 600
Я вже мовчу про Лондон...
Можна звичайна звалити в якусь екзотичну країну...але не дай бог підцепити там екзотичну болячку до якої туземці мають імунітет...
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:35
Успіх написав:
А в кінці 2024р., коли вже мобілізували пів ляма і люди(як чоловіки, так і жінки) ще ломляться в ТЦК... - "льогкім двіженієм рукі" робимо курс пА300!
Тож - "все можливо, було б лише бажання!"©(політична воля)
Мавроді двічі обкрутився. Тільки на кожну хитру дупу є обертальна машинка, навіть якщо її ім'я починається на У, а закінчується на х.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:36
Очень интересное пояснение.
"Фактично у нас на сьогодні близько 100 тис. діючих поліцейських, тобто тих, хто в погонах. З них 20 тис. жінок, 80 тисяч чоловіків."
Если не ошибаюсь патрульная полиция и национальная полиция это разные органы. То есть голова нацполіції говорит исключительно про полицию и её численность в 100 тысяч. Патрульная полиция по численности такая же, если не больше, и тогда цифра 250 тысяч озвученная в начале статьи становится похожей на правду. По рассказам самих полицейских штат в полиции действительно раздут, из чего следует следующий вопрос, если население Украины существенно сократилось зачем нам силовое ведомство в том виде в котором оно есть.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:37
Новые заявления Медведева:
1️⃣Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма.
2️⃣Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута.
3️⃣Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.
4️⃣«Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса.
5️⃣с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято 500 тыс. человек.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:41
lapay написав: Успіх написав:
А в кінці 2024р., коли вже мобілізували пів ляма і люди(як чоловіки, так і жінки) ще ломляться в ТЦК... - "льогкім двіженієм рукі" робимо курс пА300!
Тож - "все можливо, було б лише бажання!"©(політична воля)
Мавроді двічі обкрутився. Тільки на кожну хитру дупу є обертальна машинка, навіть якщо її ім'я починається на У, а закінчується на х.
Та облиште...
Погодьтесь, що як один з варіантів - може проканати
Ну і необов'язково робити курс аж пА300
Можна зробити пА200, чи пА100
Востаннє редагувалось Успіх
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:45
Banderlog написав: flyman написав:
Считаете, что найдётся 2
ПА40 це 25Куе, якщо проінвестувати в кавалірку (оформлену на тещу/супругу/доню), то кешфлоу з оренди вистачить до нескінченності,
якщо тупо проїдати то на 200 місяців (200 > 12), в чому смисл дарувати 1М, ще й щороку?
Схєма заманчіва, но угадайте хто в цій схємі стає лишнім після переоформлення?
По моєму це самому себе заказати . І ніякого криміналу, тіки стукануть куди надо і вмєсто оцих жалкіх крох од скупердяя, можно зірвати банк
хтось поїде в санітарні умови на свіже повітря , а хтось в увлєкатєльне кругосвєтне путєшествіє
можу тільки порадіти за вашу дружню родину яку ви захищаєте
Востаннє редагувалось flyman
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