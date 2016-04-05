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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:46
Успіх написав:
Погодьтесь, що як один з варіантів - може проканати
Ну і необов'язково робити курс аж пА300
Можна зробити пА200, чи пА100
Один раз можна набрати добровольців до кордонів 91, один раз заманити в гвардію наступу, і вже ні разу фантастичними зарплатами.
Дресура працює, тільки не так, як цього хочуть дресирувальники.
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lapay
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49
Успіх написав: lapay написав: Успіх написав:
А в кінці 2024р., коли вже мобілізували пів ляма і люди(як чоловіки, так і жінки) ще ломляться в ТЦК... - "льогкім двіженієм рукі" робимо курс пА300!
Тож - "все можливо, було б лише бажання!"©(політична воля)
Мавроді двічі обкрутився. Тільки на кожну хитру дупу є обертальна машинка, навіть якщо її ім'я починається на У, а закінчується на х.
Та облиште...
Погодьтесь, що як один з варіантів - може проканати
Ну і необов'язково робити курс аж пА300
Можна зробити пА200, чи пА100
Успих , вот честно , такое впечатление что вы грамм 250 чумаргесу вдавили в себя с утра .
Фантазии ,возникшие после воодушевления организма , вылились в поток непрерывных предположений ,коими вы так любите баловать нас .
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
Востаннє редагувалось холява
в Чет 28 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49
Hennady написав:По середній зарплаті:
Припустимо, у працівників була / є зарплата 10 тис. грн./міс.
Встановлюємо працівникам зарплату на рівні 50 тис. грн./міс.
Встановлюємо на підприємстві одноденний робочий день.
Працівники продовжують працювати 5 днів на тиждень, але у табелі проставляємо тільки 1 згідно режиму роботи підприємства.
В результаті середня зарплата на підприємстві 50 тис. грн. для статистики і звітності, у працівників зарплата як і раніше 10 тис. грн./міс., підприємство сплачує такі ж податки із зарплати.
Але умова про середню зарплату не менше 35 тис. грн./міс. виконана.
Тільки ЕСВ ви тепер заплатите за працівників в 5 разів більше, і відпустку теж по новій ставці
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49
lapay написав:
Дресура працює, тільки не так, як цього хочуть дресирувальники.
Особливо коли дресирувальники самі не знають що хочуть
ввів гетьманцев розмитнення на корчі
Волонтери повезли на фонди
Ввели відповідальність фонду за ввезене авто
Волонтери повезли по актам передачі військовим
Зараз зупинили пропуск таких авто на митницях..напевно транспорту в ЗСУ забагато.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52
холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:55
budivelnik написав: холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
Все таки основная мысль была о финансовых фантазиях нашего героя .
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57
холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация
А як ще заманити нам на заміну ухилянтів, якщо патріоти вже давно всі служать?
Треба ж якось ухилянтів відірвати від банківських каруселей, запропонувавши їм більше?!
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 28 гру, 2023 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:59
холява написав: budivelnik написав: холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
Все таки основная мысль была о финансовых фантазиях нашего героя .
На превеликий жаль - в нього думки відсутні, в нього тільки рефлекси....
І таких в 2019 було 73%
Зараз поменше тих хто підтримує прості рішення...але є.
А якщо є -то навіщо їх вчити? якщо можна використати.
Розумію - звучить по хамськи і попахує злочином проти людяності...
Але ж Вам деколи приходилось різати ногу , щоб гангрена весь організм не зжерла( хоча при цьому існувала можливість (теоретична) десь в нормальних умовах цю ногу врятувати....
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:01
budivelnik написав:
А яка різниця як втримати успіхів на фронті
холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
Містер перекручувальник))
Не Успіхів втримати на фронті, а заманити синів будівельника і інших ухилянтів!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:04
Успіх написав: холява написав:
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация
А як ще заманити нам на заміну ухилянтів, якщо патріоти вже давно всі служать?
Треба ж якось їх відірвати від банківських каруселей, запропонувавши їм більше?!
Обманывать нехорошо .
Патриоты закончились еще в марте 2022 года .
Теперь наступила очередь граждан государства , которые носят паспорт Украины .
Вы не волнуйтесь , люди думают над вашей мобилизацией .
Осталось совсем немного времени и мы все увидим в виде законов .
Время всех рассудит .
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