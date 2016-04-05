RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6071607260736074>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Погодьтесь, що як один з варіантів - може проканати

Ну і необов'язково робити курс аж пА300
Можна зробити пА200, чи пА100

Один раз можна набрати добровольців до кордонів 91, один раз заманити в гвардію наступу, і вже ні разу фантастичними зарплатами.
Дресура працює, тільки не так, як цього хочуть дресирувальники.
lapay
 
Повідомлень: 13664
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49

  Успіх написав:
  lapay написав:
  Успіх написав:А в кінці 2024р., коли вже мобілізували пів ляма і люди(як чоловіки, так і жінки) ще ломляться в ТЦК... - "льогкім двіженієм рукі" робимо курс пА300!
Тож - "все можливо, було б лише бажання!"©(політична воля)

Мавроді двічі обкрутився. Тільки на кожну хитру дупу є обертальна машинка, навіть якщо її ім'я починається на У, а закінчується на х.

Та облиште...
Погодьтесь, що як один з варіантів - може проканати ;)

Ну і необов'язково робити курс аж пА300
Можна зробити пА200, чи пА100 ;)


Успих , вот честно , такое впечатление что вы грамм 250 чумаргесу вдавили в себя с утра .
Фантазии ,возникшие после воодушевления организма , вылились в поток непрерывных предположений ,коими вы так любите баловать нас .
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
Востаннє редагувалось холява в Чет 28 гру, 2023 11:53, всього редагувалось 1 раз.
холява
2
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4080 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49

Напад росії і білорусі на Україну

Hennady написав:По середній зарплаті:
Припустимо, у працівників була / є зарплата 10 тис. грн./міс.
Встановлюємо працівникам зарплату на рівні 50 тис. грн./міс.
Встановлюємо на підприємстві одноденний робочий день.
Працівники продовжують працювати 5 днів на тиждень, але у табелі проставляємо тільки 1 згідно режиму роботи підприємства.
В результаті середня зарплата на підприємстві 50 тис. грн. для статистики і звітності, у працівників зарплата як і раніше 10 тис. грн./міс., підприємство сплачує такі ж податки із зарплати.
Але умова про середню зарплату не менше 35 тис. грн./міс. виконана.
Тільки ЕСВ ви тепер заплатите за працівників в 5 разів більше, і відпустку теж по новій ставці
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34401
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 7923 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Дресура працює, тільки не так, як цього хочуть дресирувальники.
Особливо коли дресирувальники самі не знають що хочуть
ввів гетьманцев розмитнення на корчі
Волонтери повезли на фонди
Ввели відповідальність фонду за ввезене авто
Волонтери повезли по актам передачі військовим

Зараз зупинили пропуск таких авто на митницях..напевно транспорту в ЗСУ забагато.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52

  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:55

  budivelnik написав:
  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО

Все таки основная мысль была о финансовых фантазиях нашего героя .
холява
2
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4080 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:57

Все ж таки краще добровільно, ніж примусово!

  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация
А як ще заманити нам на заміну ухилянтів, якщо патріоти вже давно всі служать?
Треба ж якось ухилянтів відірвати від банківських каруселей, запропонувавши їм більше?! :)
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 28 гру, 2023 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5703
З нами з: 18.03.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:59

  холява написав:
  budivelnik написав:
  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО
Все таки основная мысль была о финансовых фантазиях нашего героя .
На превеликий жаль - в нього думки відсутні, в нього тільки рефлекси....
І таких в 2019 було 73%
Зараз поменше тих хто підтримує прості рішення...але є.
А якщо є -то навіщо їх вчити? якщо можна використати.

Розумію - звучить по хамськи і попахує злочином проти людяності...
Але ж Вам деколи приходилось різати ногу , щоб гангрена весь організм не зжерла( хоча при цьому існувала можливість (теоретична) десь в нормальних умовах цю ногу врятувати....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:01

  budivelnik написав:
  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация .
А яка різниця як втримати успіхів на фронті? чучелом-тушкою???
Хочуть грошима - нехай буде грошима
Головне знайти тих хто ці гроші заплатить і тих хто погодиться воювати за них- і це і перші і другі- зроблять ДОБРОВІЛЬНО

Містер перекручувальник))
Не Успіхів втримати на фронті, а заманити синів будівельника і інших ухилянтів! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5703
З нами з: 18.03.21
Подякував: 216 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:04

  Успіх написав:
  холява написав:Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .
..... на заднем плане еле просматривается мобилизация
А як ще заманити нам на заміну ухилянтів, якщо патріоти вже давно всі служать?
Треба ж якось їх відірвати від банківських каруселей, запропонувавши їм більше?! :)


Обманывать нехорошо .
Патриоты закончились еще в марте 2022 года .
Теперь наступила очередь граждан государства , которые носят паспорт Украины .
Вы не волнуйтесь , люди думают над вашей мобилизацией .
Осталось совсем немного времени и мы все увидим в виде законов .
Время всех рассудит .
холява
2
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4080 раз.
Подякували: 4411 раз.
 
Профіль
4
19
1
  #<1 ... 6071607260736074>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 147239
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 534940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 15178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2729)
28.12.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.