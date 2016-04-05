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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:04
тот кто на войне говорит: "а вы попробуйте 22 месяца в окопе"
многодетная мать говорит: "а вы попробуйте родить 10 детей"
карусельщик говорит: "а вы попробуйте словить самый низкий курс в 33 банках", а потом в обменках самый высокий.
если бы многодетную мать заставили вместо родов бегать по банкам, она бы тоже ныла "подмените меня кто нибудь". Каждый должен заниматься своим делом, а не "всей страной детей рожать", как при совке.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 28 гру, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:11
Faceless написав:
Тільки ЕСВ ви тепер заплатите за працівників в 5 разів більше, і відпустку теж по новій ставці
Та ні... ЄСВ це ж % від заробленого, тобто від 10 тис. (тобто як і раніше). З відпусткою можуть бути варіанти по новому законодавству.
Тобто, все реально.
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Hennady
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:18
vitaliiangel
,
карусельщик говорит: "а вы попробуйте словить самый низкий курс в 33 банках", а потом в обменках
А карманник говорит «я монетой резать сумки учился годы для чего? Чтоб сейчас на фронте сидеть? Каждый должен грызть свою морковку!»
Паразитарство возводить в ранг «работа» - это из-за добуя свободного времени, низкого интеллекта и отсутствия совести.
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Hotab
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:22
Hotab написав:
Hennady , я думаю (якщо це буде.. бо думаю що не буде) будуть дивитись фактичні виплати фонду зп і фактичні відрахування податків.
Звичайно, у нашій країні все може бути, коли при владі "фотографи і перукарі", для яких все просто...
Наприклад, Ви заробили за місяць, 20 тис. грн. і я також. Фактичні виплати фонду зп і фактичні відрахування податків у нас однакові. Але Ви заробили свою зарплату за 20 робочих днів (за повний місяць), а я за 10 днів (наприклад, відпустка без збереження або неповний робочий день чи тиждень).
В результаті, на Вашому підприємстві середня зарплата 20 тис. грн./міс.
На моєму - 40 тис. грн./міс.
Hotab написав:
У пілотів броні нема, і авіакомпанія не змогла це питання вирішити. Хоча світлі зарплати багатократно вищі 35 кгрн
Тут незрозуміло, тому що у нас в місті навіть підприємство-виробник килимових виробів підпало (виконало умови, довело) під критерії (напевне, Ви знаєте, що щоб забронювати працівників підприємство має відповідати критеріям згідно відповідного Положення) і забронювало працівників. І різні дрібні гуртові фірми (там де торгові представники, мерчендайзери) теж, і торгівля вся і т.д. і т.п.
А Ваше-то і подавно має відповідати критеріям для бронювання.
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Hennady
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:27
maxprofit написав:
А якщо брати матрацні долари, а не лише офіційні зарплати?
Я серйозно вважаю, що знайдеться мінімум 1 млн. українців, а ,скоріше, 2 млн.,які заплатять на армію по 1 млн. грн. за бронь.
Хіба ні ??
Дивіться - по інфо з середини 2023 в Україні залишилось біля 12 млн економічно активного населення. Припустимо що половина з них віськовозобовязані чоловіки (навіть менше, бо 18-27 річні не рахуються, і діючі військові також), тобто 6 млн. це максимум.
То ви всерйоз рахуєте що кожен третій чи шостий українець заплатить 1 млн за бронь?
При тому що :
а) частина багатих виїхала за кордон і їм це не актуально
б) значна частина з лишнім мільйоном давно має бронь / аспірантуру / інвалідність
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Letusrock
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:37
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Что ни слово, то демагогия 100-го левела.
идёте в чс. другим тоже рекомендую отправить вас в чс
Понимаю.
Тяжёлое детство. Борьба с "совком" в школе в 13 лет оставила неизгладимый след.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41
Hotab написав:Goodman
, думаю ви помиляєтесь на рахунок Ф16. Завтра скажу точно, так це чи ні.
Я на 99% впевнений що вальнув Петріот, який анонсували 14 грудня.
Насколько понимаю, Goodman
не имел ввиду, что их завалили F-16.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:49
ЛАД , могу ошибаться, но он вроде пару дней назад намекал именно на это..
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