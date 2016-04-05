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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6072607360746075
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:57

Північна Корея, ймовірно, збільшила постачання боєприпасів росії. Про це свідчать супутникові знімки, які зафіксували обіг контейнерів між портом Раджин та селищем Дунай Приморського краю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що КНДР має один із найбільших запасів боєприпасів у світі, які призначені для зброї радянського зразка, зокрема 152-мілімітрові снаряди.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:58

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
Только продолжая боевые действия в Украине и расширяя армию, можно добиться социально-экономического развития России, заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ глава Миноброны Сергей Шойгу.

Ну от...
Не викладай таке, бо воно щось не підтверджує твій прогноз завершення війни.
А я ж то твій прогноз вже виписав на аркуш паперу і прибив на вході у бліндаж! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Путин заявил Си Цзиньпину о готовности воевать против Украины еще пять лет

Во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте этого года президент РФ Владимир Путин заявил китайскому коллеге, что Россия будет воевать против Украины «по крайней мере пять лет», рассказали дипломатические источники.

По их словам, это могло быть способом Путина обозначить перспективу и заверить Си Цзиньпина, что Россия в конечном итоге победит в этом противостоянии, поскольку затяжная война выгодна Москве.
  Успіх написав:бо воно щось не підтверджує твій прогноз завершення війни.
а что русня перед вторжением говорила?

https://www.youtube.com/shorts/CxBoJFiQlTk
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:00

  Успіх написав:Кажете - де взяти кошти на тих майбутніх пів ляма мобілізованих?

А я ж на валютній гілці пропонував варіант))
Тож, запускаємо з Нового 2024року по всіх "трубах" регулярну рекламу, що - "Вступай в ЗСУ - станеш багатим героєм!"
✓ "Вступна" разова грошова допомога зразу на Ваш рахунок: 200Кгрн - якщо підписуєте річний контракт, 500Кгрн - якщо контракт на 2роки!
✓ Зарплата в тилу - 60Кгрн, близько лінії фронту - 120Кгрн, на нулі - 250Кгрн!
✓Чіткий термін!(сам вибираєш контракт на рік, чи на два!)
✓✓✓

А в кінці 2024р., коли вже мобілізували пів ляма і люди(як чоловіки, так і жінки) ще ломляться в ТЦК... - "льогкім двіженієм рукі" робимо курс пА300! :mrgreen:
Тож - "все можливо, було б лише бажання!"©(політична воля)

І, головне, цю вступну допомогу, арештувати на рахунках на строк контракту. Ну щоб по феншую, згідно нової лінії слуг. :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:07

  budivelnik написав:ввів гетьманцев розмитнення на корчі
Волонтери повезли на фонди
Ввели відповідальність фонду за ввезене авто
Волонтери повезли по актам передачі військовим

Зараз зупинили пропуск таких авто на митницях..напевно транспорту в ЗСУ забагато.

Не повірите, по документам, на балансі частин, практично повний комплект. А по факту багато вже немає. Тому і не особливо хочуть військові брати ті корчі на баланс частини, тому що списати їх потім це пекло.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:11

:)

І трошки добрих нових...



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Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Успих , вот честно , такое впечатление что вы грамм 250 чумаргесу вдавили в себя с утра .
Фантазии ,возникшие после воодушевления организма , вылились в поток непрерывных предположений ,коими вы так любите баловать нас .
Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .

Позвольте с Вами не согласиться.
Я увидел основную мысль в том, как всех налюбить (если реализовать, получится, что и себя тоже). Для фантазий на эту тему, увы, большинству из нас даже допинг не нужен.
К сожалению, атмосфера всеобщего недоверия нашему единству не способствует.
Сибарит
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