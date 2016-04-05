Додано: Чет 28 гру, 2023 15:48

Сибарит написав: холява написав: Успих , вот честно , такое впечатление что вы грамм 250 чумаргесу вдавили в себя с утра .

Фантазии ,возникшие после воодушевления организма , вылились в поток непрерывных предположений ,коими вы так любите баловать нас .

Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ . Успих , вот честно , такое впечатление что вы грамм 250 чумаргесу вдавили в себя с утра .Фантазии ,возникшие после воодушевления организма , вылились в поток непрерывных предположений ,коими вы так любите баловать нас .Основная мысль -все таки ДЕНЬГИ .

Позвольте с Вами не согласиться.

Я увидел основную мысль в том, как всех налюбить (если реализовать, получится, что и себя тоже). Для фантазий на эту тему, увы, большинству из нас даже допинг не нужен.

К сожалению, атмосфера всеобщего недоверия нашему единству не способствует. Позвольте с Вами не согласиться.Я увидел основную мысль в том, как всех налюбить (если реализовать, получится, что и себя тоже). Для фантазий на эту тему, увы, большинству из нас даже допинг не нужен.К сожалению, атмосфера всеобщего недоверия нашему единству не способствует.

Рад видеть и читать .Из моего ДОвоенного прошлого ....УспИх ,ведь является показателем или средне арифметическим того ,что происходит в армии .Люди не отягощенные мыслями о будущем , довольны своим МНЕНИЕМ о происходящем .Их ведь не заставишь мыслить перспективно , это идет в разрез с их мыслями .Поэтому их мнение у большинства не желающих попасть на службу ,вызывает такие "положительные "чувства .Заметьте , что УСПИХ как то еще справляется с эмоциями , что говорит о его не полной усталости в психологическом плане .УНИКДИМА , БАНДЕРЛОГ , БОБУА несколько другие , чувствуется усталость .Ребята выдохлись . УВЫГосударство понимает это и идет им на встречу , но удовлетворить пожелания всех , трудная задача .Посмотрим ,как проконсультировали психологи ВР .Решение не за горами .