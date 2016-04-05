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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:06
холява
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:10
Україна запустила серійне виробництво аналога «Шахеда», – глава Мінстратегпрому Олександр Камишін
«Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року ЗСУ можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів».
Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:15
vitaliiangel написав:
Україна запустила серійне виробництво аналога «Шахеда», – глава Мінстратегпрому Олександр Камишін
«Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року ЗСУ можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів».
Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
це було потрібно робити вчора
до речи, BigIgor (могу помилитись з ником) 2 місяці тому цікавився українськими дронами (аналогами шахедів)
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Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
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