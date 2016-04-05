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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6074607560766077>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:06

холява
И Вы выдохлись?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:10

Україна запустила серійне виробництво аналога «Шахеда», – глава Мінстратегпрому Олександр Камишін

«Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року ЗСУ можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів».

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:15

  vitaliiangel написав:
Україна запустила серійне виробництво аналога «Шахеда», – глава Мінстратегпрому Олександр Камишін

«Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Наступного року ЗСУ можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів».

Камишін також підтвердив заяву президента Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.


це було потрібно робити вчора

до речи, BigIgor (могу помилитись з ником) 2 місяці тому цікавився українськими дронами (аналогами шахедів)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Заметьте , что УСПИХ как то еще справляется с эмоциями , что говорит о его не полной усталости в психологическом плане .

Справляется отлично, но с троллингом часто перегибает палку. Иногда получаются совсем уж неприглядные вещи.
  холява написав:Посмотрим ,как проконсультировали психологи ВР .

Я не знаю, участвовали ли в этом психологи, но с организационной точки зрения у меня этот законопроект вызывает большие опасения.
Масштаб реформы слишком велик для военного времени. Зачем-то взялись за полную реорганизацию, включая начальную подготовку мирного времени. 78 страниц изменений в законы - это за гранью добра и зла. Боюсь, что вопреки благим намерениям, работа ЦВК будет парализована на полгода.
Особенно в 20 дней после продления военного положения, когда их напрочь заблокируют броненосцы и прочие, для кого подтверждение учета безопасно. На электронный кабинет, как показала практика Киевстара, надежды мало, даже когда он через год нормально заработает.
Понимаю, что лезу не в свое дело, но я бы решал проблему мобилизации локально и менее публично.
Озвучивать эти методы, на всякий случай, пока не буду, вдруг еще пригодятся :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:56

  Сибарит написав:работа ЦВК
ТЦК
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59

Посмотрел вчера вечером брифинг.
По-моему, подтверждаются 2 вещи.
1. Не очень высокий уровень нашей журналистики.
2. Началась активная отмазка. "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота". Другого смысла в таком брифинге не увидел. Статьи а инопрессе были гораздо интереснее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59

  vitaliiangel написав:В пользу этой версии отсутствие ответа как дополнительные 500 тыс помогут фронту если нет ни оружия, ни денег на их обеспечение. Ни у кого нет ответа на такой простой вопрос. Значит не будет никакой доп.мобилизации. Это пшик или хитрое ипсо для русских.

Чому це "ни у кого нет ответа"? Відповідь є і вона очевидна. Проблема в тому що ця відповідь нікому не подобається тому її не озвучують. І я не буду. Розумні зрозуміють, дурним і не потрібно.

"Значит не будет никакой доп.мобилизации." - це прям геніальний висновок. Аплодую стоячи. Типу: якщо у вас немає грошей на їжу - то просто потрібно перестати їсти. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:03

  andrijk777 написав:Типу: якщо у вас немає грошей на їжу - то просто потрібно перестати їсти.
кстати это вы а не я предлагаете "перестать есть" 500 тыс мобилизованным, которых нечем кормить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:03

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:ввів гетьманцев розмитнення на корчі
Волонтери повезли на фонди
Ввели відповідальність фонду за ввезене авто
Волонтери повезли по актам передачі військовим

Зараз зупинили пропуск таких авто на митницях..напевно транспорту в ЗСУ забагато.
Не повірите, по документам, на балансі частин, практично повний комплект. А по факту багато вже немає. Тому і не особливо хочуть військові брати ті корчі на баланс частини, тому що списати їх потім це пекло.
1 Я розумію що таке старий корч на балансі..тому й не дивуюсь що командир частини проти того щоб їх брати на баланс
2 Суть мого повідомлення в іншому
Наші теоретики-законодавці розглядають правила визначення кольору лівої лампочки на правій стороні дерижабля з марсу...
Повністю ігноруючи реальні потреби.

Тому й пишу
Якщо постійно все ускладнювати(закручувати) то настане момент коли машина зломається , або зникнуть бажаючі вивчати кодекс нововведень щоб сідати за кермо...
Так і живемо
Сьогодні розглядаємо варіанти змін в Законодавстві на 2025-2030 рік...
А те що треба змінити в 2022-2023 - вже ніби й не актуально..тим більше до 2024 - три дні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:17

Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei

Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні, повідомляє японське видання Nikkei із посиланням на власні джерела.

На той час ситуація була не сприятливою для Росії, і Путін хотів запевнити Сі, що Росія зрештою вийде переможцем.

Ймовірним підтекстом було те, що затяжна війна піде на користь Росії, тому Сі не варто змінювати свою проросійську позицію.

Ця поїздка стала першою поїздкою Сі до Росії після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це також був перший раз, коли Сі відвідав іноземну країну після того, як Китай скасував сувору антиковідну політику. https://lb.ua/society/2023/12/28/591091 ... atime.html
Ukrainian
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