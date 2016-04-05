холява
И Вы выдохлись?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 16:10
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:15
це було потрібно робити вчора
до речи, BigIgor (могу помилитись з ником) 2 місяці тому цікавився українськими дронами (аналогами шахедів)
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Справляется отлично, но с троллингом часто перегибает палку. Иногда получаются совсем уж неприглядные вещи.
Я не знаю, участвовали ли в этом психологи, но с организационной точки зрения у меня этот законопроект вызывает большие опасения.
Масштаб реформы слишком велик для военного времени. Зачем-то взялись за полную реорганизацию, включая начальную подготовку мирного времени. 78 страниц изменений в законы - это за гранью добра и зла. Боюсь, что вопреки благим намерениям, работа ЦВК будет парализована на полгода.
Особенно в 20 дней после продления военного положения, когда их напрочь заблокируют броненосцы и прочие, для кого подтверждение учета безопасно. На электронный кабинет, как показала практика Киевстара, надежды мало, даже когда он через год нормально заработает.
Понимаю, что лезу не в свое дело, но я бы решал проблему мобилизации локально и менее публично.
Озвучивать эти методы, на всякий случай, пока не буду, вдруг еще пригодятся
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59
Посмотрел вчера вечером брифинг.
По-моему, подтверждаются 2 вещи.
1. Не очень высокий уровень нашей журналистики.
2. Началась активная отмазка. "У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота". Другого смысла в таком брифинге не увидел. Статьи а инопрессе были гораздо интереснее.
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59
Чому це "ни у кого нет ответа"? Відповідь є і вона очевидна. Проблема в тому що ця відповідь нікому не подобається тому її не озвучують. І я не буду. Розумні зрозуміють, дурним і не потрібно.
"Значит не будет никакой доп.мобилизации." - це прям геніальний висновок. Аплодую стоячи. Типу: якщо у вас немає грошей на їжу - то просто потрібно перестати їсти.
Додано: Чет 28 гру, 2023 17:03
Додано: Чет 28 гру, 2023 17:03
1 Я розумію що таке старий корч на балансі..тому й не дивуюсь що командир частини проти того щоб їх брати на баланс
2 Суть мого повідомлення в іншому
Наші теоретики-законодавці розглядають правила визначення кольору лівої лампочки на правій стороні дерижабля з марсу...
Повністю ігноруючи реальні потреби.
Тому й пишу
Якщо постійно все ускладнювати(закручувати) то настане момент коли машина зломається , або зникнуть бажаючі вивчати кодекс нововведень щоб сідати за кермо...
Так і живемо
Сьогодні розглядаємо варіанти змін в Законодавстві на 2025-2030 рік...
А те що треба змінити в 2022-2023 - вже ніби й не актуально..тим більше до 2024 - три дні.
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:17
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні, повідомляє японське видання Nikkei із посиланням на власні джерела.
На той час ситуація була не сприятливою для Росії, і Путін хотів запевнити Сі, що Росія зрештою вийде переможцем.
Ймовірним підтекстом було те, що затяжна війна піде на користь Росії, тому Сі не варто змінювати свою проросійську позицію.
Ця поїздка стала першою поїздкою Сі до Росії після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це також був перший раз, коли Сі відвідав іноземну країну після того, як Китай скасував сувору антиковідну політику.
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