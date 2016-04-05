pesikot написав:Все частіше звучать заклики до режиму припинення вогню, мовляв, Пуйло вже готовий до цього, або можемо втратити ще більше ....
Зачекайте
Вірити КГБістам - це себе не поважати
Якщо ми реально можемо втратити більше, то з якого дива Пуйлу пропонувати припинення вогню ? В таких умовах припинення вогню не пропонують, якщо може скластись все добре в бік рашистів.
Тобто, маємо, що не все так добре у рашистів. Але, див п.1
В березні 2024 вибори Путіна. Але Путіну скучно отримувати їм же написанні результати виборів. Треба якісь "перемоги".
Як варіант, нагнути хахлів на припинення вогню і подати - дивіться як ми їх. За цей час підготуватись, після виборів Путіна знову почати бойові дії і подати - дивіться як ми їх наїбали, а вони дурні повелись
лічно я согласєн, шоб нас наїбали хоч на півроку. Краще на рік . Ніхто нам не мішає в цей час готуватись. Ти не повіриш, но навіть згоден на різдвяне перемиря на день шоб трупи повизбирували в посадках і вивезли. щоб не рахувались люди безвісті.
Ти трошки не зрозумів
Всі ці вкиди про готовність до "перемиря" - це фейк. Не буде ніякого перемиря. Не хоче Пуйло ніякого перемиря Не треба тішити себе ілюзіями
vitaliiangel написав:Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
vitaliiangel, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль
Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения. А потому обязаны следовать законам Украины
И различия только в том, кто владельцы акций банков. Государство, в лице КабМина или другие физические и/или юридические лица разной степени резидентности
Поэтому, если б в законе был юридически корректно прописан механизм блокировки счетов от ТЦК, то любой украинский банк, получив такое уведомление о блокировке, обязан был бы заблокировать счета Или бы корректно был прописан механизм занесения в реестр должников, то украинские банки все обязаны выполнять эти требования
Но, теперь нюансы. Опять эти нюансы Блокировки счетов происходят по решению суда. Механизм в законе не прописан
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера Что-то мне подсказывает, что под это дело нужно ещё с десяток законов поменять
PS. Тапки в свой адрес готов принимать. Тапки сберегу, при случае, отправлю назад бросающему
1️⃣Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма. 2️⃣Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута. 3️⃣Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. 4️⃣«Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса. 5️⃣с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято 500 тыс. человек.
Значить так - ЯДЕРНА БОМБА закреслюємо, і пишемо ВІЙНА ДО КОРДОНІВ 91. А що робити, якщо першого вже не бояться?
Hennady написав:По середній зарплаті: Припустимо, у працівників була / є зарплата 10 тис. грн./міс. Встановлюємо працівникам зарплату на рівні 50 тис. грн./міс. Встановлюємо на підприємстві одноденний робочий день. Працівники продовжують працювати 5 днів на тиждень, але у табелі проставляємо тільки 1 згідно режиму роботи підприємства. В результаті середня зарплата на підприємстві 50 тис. грн. для статистики і звітності, у працівників зарплата як і раніше 10 тис. грн./міс., підприємство сплачує такі ж податки із зарплати. Але умова про середню зарплату не менше 35 тис. грн./міс. виконана.
ні. це так не працює. зарплата є зарплата. режим праці державу не цікавить.
я так отримав багато малих коеф.зарплати у протоколі розрахунку пенсії на порталі пенс.фонду, за період праці на пів ставки.
продовжуйте далі мозковий штурм... на тему “як ухилитись і ні копійки не дати державі”.
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)