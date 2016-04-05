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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6075607660776078>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:25

  Ukrainian написав:Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років,

Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні


...на вопрос журналистов о состоянии президента отвечал фразой «президент работает с документами» и добавлял, что «рукопожатие — крепкое»
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:37

  vitaliiangel написав:кстати это вы а не я предлагаете "перестать есть" 500 тыс мобилизованным, которых нечем кормить.

Для такої зброї
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... _M1891.png
і такого хліба
https://static.mk.ru/upload/entities/20 ... 397547.jpg
допомоги ЕС вистачить з головою для мільйонів мобілізованих, та ще й лишиться Єрмаку на нову Теслу.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:45

  andrijk777 написав:і такого хліба
https://static.mk.ru/upload/entities/20 ... 397547.jpg
допомоги ЕС вистачить з головою для мільйонів мобілізованих, та ще й лишиться Єрмаку на нову Теслу.

"Штирлиц ещё никогда не был так близко к провалу" ...

давать ссылки на Московский Комсомолец ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Все частіше звучать заклики до режиму припинення вогню, мовляв, Пуйло вже готовий до цього, або можемо втратити ще більше ....

Зачекайте
  • Вірити КГБістам - це себе не поважати
  • Якщо ми реально можемо втратити більше, то з якого дива Пуйлу пропонувати припинення вогню ?
    В таких умовах припинення вогню не пропонують, якщо може скластись все добре в бік рашистів.
Тобто, маємо, що не все так добре у рашистів. Але, див п.1

В березні 2024 вибори Путіна. Але Путіну скучно отримувати їм же написанні результати виборів.
Треба якісь "перемоги".

Як варіант, нагнути хахлів на припинення вогню і подати - дивіться як ми їх.
За цей час підготуватись, після виборів Путіна знову почати бойові дії і подати - дивіться як ми їх наїбали, а вони дурні повелись

лічно я согласєн, шоб нас наїбали хоч на півроку. Краще на рік .
Ніхто нам не мішає в цей час готуватись.
Ти не повіриш, но навіть згоден на різдвяне перемиря на день шоб трупи повизбирували в посадках і вивезли. щоб не рахувались люди безвісті.

Ти трошки не зрозумів

Всі ці вкиди про готовність до "перемиря" - це фейк. Не буде ніякого перемиря.
Не хоче Пуйло ніякого перемиря
Не треба тішити себе ілюзіями

Sad but true
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:23

  vitaliiangel написав:Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.

vitaliiangel, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль

Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом
Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения.
А потому обязаны следовать законам Украины

И различия только в том, кто владельцы акций банков.
Государство, в лице КабМина или другие физические и/или юридические лица разной степени резидентности

Поэтому, если б в законе был юридически корректно прописан механизм блокировки счетов от ТЦК, то любой украинский банк, получив такое уведомление о блокировке, обязан был бы заблокировать счета
Или бы корректно был прописан механизм занесения в реестр должников, то украинские банки все обязаны выполнять эти требования

Но, теперь нюансы. Опять эти нюансы
Блокировки счетов происходят по решению суда. Механизм в законе не прописан

Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Что-то мне подсказывает, что под это дело нужно ещё с десяток законов поменять

PS. Тапки в свой адрес готов принимать. Тапки сберегу, при случае, отправлю назад бросающему :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:38

  Xenon написав:
Новые заявления Медведева:

1️⃣Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма.
2️⃣Смещение правящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть и будет достигнута.
3️⃣Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока ещё маркированы жёлто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах.
4️⃣«Переговоры», конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Подобные «переговоры» никак временем не ограничены. Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса.
5️⃣с 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооружённые силы РФ принято 500 тыс. человек.



Значить так - ЯДЕРНА БОМБА закреслюємо, і пишемо ВІЙНА ДО КОРДОНІВ 91. А що робити, якщо першого вже не бояться?
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:41

  Hennady написав:По середній зарплаті:
Припустимо, у працівників була / є зарплата 10 тис. грн./міс.
Встановлюємо працівникам зарплату на рівні 50 тис. грн./міс.
Встановлюємо на підприємстві одноденний робочий день.
Працівники продовжують працювати 5 днів на тиждень, але у табелі проставляємо тільки 1 згідно режиму роботи підприємства.
В результаті середня зарплата на підприємстві 50 тис. грн. для статистики і звітності, у працівників зарплата як і раніше 10 тис. грн./міс., підприємство сплачує такі ж податки із зарплати.
Але умова про середню зарплату не менше 35 тис. грн./міс. виконана.



ні.
це так не працює.
зарплата є зарплата.
режим праці державу не цікавить.

я так отримав багато малих коеф.зарплати у протоколі розрахунку пенсії на порталі пенс.фонду, за період праці на пів ставки.


продовжуйте далі мозковий штурм... на тему “як ухилитись і ні копійки не дати державі”.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера

Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:47

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:работа ЦВК
ТЦК

какая разніца
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ні.
це так не працює.
зарплата є зарплата.
режим праці державу не цікавить.


Саме так це і працює. Точніше, так розраховується такий показник, як середня зарплата.
Це є моя робота, так що знаю, про що говорю.
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