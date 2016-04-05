Додано: Чет 28 гру, 2023 19:23

vitaliiangel написав: Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать. Напомню,. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.

, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный нольНет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено закономВсе банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения.А потому обязаны следовать законам УкраиныИ различия только в том, кто владельцы акций банков.Государство, в лице КабМина или другие физические и/или юридические лица разной степени резидентностиПоэтому, если б в законе был юридически корректно прописан механизм блокировки счетов от ТЦК, то любой украинский банк, получив такое уведомление о блокировке, обязан был бы заблокировать счетаИли бы корректно был прописан механизм занесения в реестр должников, то украинские банки все обязаны выполнять эти требованияНо, теперь нюансы. Опять эти нюансыБлокировки счетов происходят по решению суда. Механизм в законе не прописанДалее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характераЧто-то мне подсказывает, что под это дело нужно ещё с десяток законов поменятьPS. Тапки в свой адрес готов принимать. Тапки сберегу, при случае, отправлю назад бросающему