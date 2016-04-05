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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:51
pesikot написав:
vitaliiangel
vitaliiangel написав:
Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки
. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль
Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом
Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения.
А потому обязаны следовать законам Украины
И различия только в том, кто владельцы акций банков.
Государство, в лице КабМина или другие физические и/или юридические лица разной степени резидентности
Поэтому, если б в законе был юридически корректно прописан механизм блокировки счетов от ТЦК, то любой украинский банк, получив такое уведомление о блокировке, обязан был бы заблокировать счета
Или бы корректно был прописан механизм занесения в реестр должников, то украинские банки все обязаны выполнять эти требования
Но, теперь нюансы. Опять эти нюансы
Блокировки счетов происходят по решению суда. Механизм в законе не прописан
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Что-то мне подсказывает, что под это дело нужно ещё с десяток законов поменять
PS. Тапки в свой адрес готов принимать. Тапки сберегу, при случае, отправлю назад бросающему
тихо всплакнув Райфазен якого витерли із списку.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:53
Hennady написав:
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников
. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)
Нет, в законопроект об этом нет ни слова
Руководитель ТЦК вносить данные в реестр по факту не выполнения п.3 статьи 22.
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 28 гру, 2023 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:54
Hennady написав:
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)
Борисова расстреляют? Ну чтоб остальные тщательнее на кнопки смотрели, когда с ТЦКашного компа будут правки вносить в реестр. Или такое внесение планируется коллегией военкомов? А если среди них будут реально комисованные по контузии, т.е. тяжёлому ЧМТ и им даже вилку нельзя в руки давать(последствия ротации)?
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Додано: Чет 28 гру, 2023 19:57
pesikot написав:
vitaliiangel
vitaliiangel написав:
Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки
. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль
Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом
Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения.
А потому обязаны следовать законам Украины
Банки "інодоньки" є, тут помилки немає. Але саме через те, що це не філії (вони заборонені), а дочірні структури, вони є українськими банками з усіма наслідками.
І головне, то вже до Віталіана, до чого тут "тцк регламентує роботу"? Тцк нічого не регламентує, є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно.
Була банківська таємниця, але зробили виключення, і тепер по ФОП і юрособах банки реєструють рахунки в податковій. І ніхто не каже, чого це "податкова диктує дочірньому банку Креді Агріколь, як заводити рахунки клієнтів"
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