vitaliiangel написав:Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
vitaliiangel, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль
Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения. А потому обязаны следовать законам Украины
И различия только в том, кто владельцы акций банков. Государство, в лице КабМина или другие физические и/или юридические лица разной степени резидентности
Поэтому, если б в законе был юридически корректно прописан механизм блокировки счетов от ТЦК, то любой украинский банк, получив такое уведомление о блокировке, обязан был бы заблокировать счета Или бы корректно был прописан механизм занесения в реестр должников, то украинские банки все обязаны выполнять эти требования
Но, теперь нюансы. Опять эти нюансы Блокировки счетов происходят по решению суда. Механизм в законе не прописан
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера Что-то мне подсказывает, что под это дело нужно ещё с десяток законов поменять
PS. Тапки в свой адрес готов принимать. Тапки сберегу, при случае, отправлю назад бросающему
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)
Нет, в законопроект об этом нет ни слова Руководитель ТЦК вносить данные в реестр по факту не выполнения п.3 статьи 22.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 28 гру, 2023 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Далее нюанс, реестр должников - он как бы про должников материального характера, а тут получается должник нематериального характера
Очень даже материального... Утрировано: если ты не был в ТЦК и не уточнил данные, у тебя есть 20 дней для этого, не явился - штраф, не заплатил штраф - попал в реестр должников. Как и те, кто не заплатил алименты. Только в случае ТЦК, не решение суда нужно для внесения в реестр, а сообщение военкома (суперкоррупция, так как и внесение в реестр и удаление оттуда зависит от одного человека)
Борисова расстреляют? Ну чтоб остальные тщательнее на кнопки смотрели, когда с ТЦКашного компа будут правки вносить в реестр. Или такое внесение планируется коллегией военкомов? А если среди них будут реально комисованные по контузии, т.е. тяжёлому ЧМТ и им даже вилку нельзя в руки давать(последствия ротации)?
vitaliiangel написав:Напомню, кроме гос.банков в Украине работает немецкий, австрийский, кипрский и другие инодочки. Как может тцк регламентировать им работу, например с ухилянтами-кредиторами Какое эти банки имеют отношение к тцк? а может тцк сразу возглавить нацбанк, чтобы 2 раза не бегать.
vitaliiangel, у тебя просто полное непонимание предмета. Ноль. Полный ноль
Нет в Украине никаких банков-инодочек. Это запрещено законом Все банки в Украине имеют украинскую юрисдикцию. Все. Без исключения. А потому обязаны следовать законам Украины
Банки "інодоньки" є, тут помилки немає. Але саме через те, що це не філії (вони заборонені), а дочірні структури, вони є українськими банками з усіма наслідками. І головне, то вже до Віталіана, до чого тут "тцк регламентує роботу"? Тцк нічого не регламентує, є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно. Була банківська таємниця, але зробили виключення, і тепер по ФОП і юрособах банки реєструють рахунки в податковій. І ніхто не каже, чого це "податкова диктує дочірньому банку Креді Агріколь, як заводити рахунки клієнтів"
Faceless написав:є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно.
Рада может проголосовать что и Москва станет Украиной. Без механизма его реализации, любой закон останется существовать только на бумаге. По гос.банкам вопросов нет, там телефонное право. Захотят ли нагнуть инодочки? я думаю мы не в том положении... Сильно райф за работу на рф нагнули? https://minfin.com.ua/2023/12/17/117982372/
Тем временем Reuters обратил внимание, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность являлась частью компромисса Вены, подтвердил собеседник агентства в ЕС.
а здесь вопрос намного серьёзнее, от которого напрямую зависит прибыль банков. Ранее писал, банки открывались не для отлова ухылянтов и 99,9% что они этим заниматься не будут. Это примерно как атб поручить не продавать ухылянтам пиво. Суть та же самая.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 20:35, всього редагувалось 4 разів.
Ukrainian написав:Під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія “воюватиме [щонайменше] п’ять років” в Україні, повідомляє японське видання Nikkei із посиланням на власні джерела.
Вспомнила баба, коли дівкою була.. З того часу відбулося багато подій. Плани могли змінитися кардинально.
ПС. Сьогодні вранці ТЦК упакували в бус близько 20 працівників одного підприємства харчової галузі в Мико. Хлопці йшли пішки після нічної зміни. Тепер проходять медкомісію. Двох відпустили одразу, бо в них були судимості.
Faceless написав:є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно.
Рада может проголосовать что и Москва станет Украиной. Без механизма его реализации, любой закон останется существовать только на бумаге. По гос.банкам вопросов нет, там телефонное право. Захотят ли нагнуть инодочки? я думаю мы не в том положении... Сильно райф за работу на рф нагнули?
Виталька, ты опять показал своё полное незнание предмета разговора Не позорься
При чём тут украинский райф, к работе райфа в РФ ?
Faceless написав:є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно.
Рада может проголосовать что и Москва станет Украиной. Без механизма его реализации, любой закон останется существовать только на бумаге. По гос.банкам вопросов нет, там телефонное право. Захотят ли нагнуть инодочки? я думаю мы не в том положении... Сильно райф за работу на рф нагнули? https://minfin.com.ua/2023/12/17/117982372/
Тем временем Reuters обратил внимание, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность являлась частью компромисса Вены, подтвердил собеседник агентства в ЕС.
а здесь вопрос намного серьёзнее, от которого напрямую зависит прибыль банков. Ранее писал, банки открывались не для отлова ухылянтов и 99,9% что они этим заниматься не будут. Это примерно как атб поручить не продавать ухылянтам пиво. Суть та же самая.
Так Рада легко може прийняти зміни в ЗББД, з чим ви ще сперечаєтеся Шановний, нема сенсу сперечатися, серйозно, банківська діяльність все ж не ваш профіль