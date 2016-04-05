Faceless написав:є Закони України і постанови НБУ. Якщо Рада проголосує, то можуть банки нагнути як завгодно.
Рада может проголосовать что и Москва станет Украиной. Без механизма его реализации, любой закон останется существовать только на бумаге. По гос.банкам вопросов нет, там телефонное право. Захотят ли нагнуть инодочки? я думаю мы не в том положении... Сильно райф за работу на рф нагнули? https://minfin.com.ua/2023/12/17/117982372/
Тем временем Reuters обратил внимание, что Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции изъяло Raiffeisen из перечня международных спонсоров войны на своем сайте. То, что эта договоренность являлась частью компромисса Вены, подтвердил собеседник агентства в ЕС.
а здесь вопрос намного серьёзнее, от которого напрямую зависит прибыль банков. Ранее писал, банки открывались не для отлова ухылянтов и 99,9% что они этим заниматься не будут. Это примерно как атб поручить не продавать ухылянтам пиво. Суть та же самая.
Як вам, цар хароший, боярє плохіє (Президент накладе вето).
Faceless написав:, нема сенсу сперечатися, серйозно, банківська діяльність все ж не ваш профіль
на счёт полномочий ВР я кажется не спорил. Прошу показать механизм как тцк будет блокировать/разблокировать миллион ухылянтов. Если банковская деятельность ваша специальность, у вас должны быть какие-то примеры.
Например, кто будет отвечать за ошибочные блокировки? Или может заблокируют всех м18-60 а разблокировать будут со справкой из тцк? Или каждый банк сольёт в тцк всех клиентов м18-60, а там уже будут решать.
Вы хоть примерно понимаете какие это объёмы работы? Ближайший год тцк будут заняты только этим и то вряд ли успеют. В новом реестре по недвижимости до сих пор порядок навести не могут, уже сколько лет. Так для справки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 21:42, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:, нема сенсу сперечатися, серйозно, банківська діяльність все ж не ваш профіль
на счёт полномочий ВР я кажется не спорил. Прошу показать механизм как тцк будет блокировать/разблокировать миллион ухылянтов. Если банковская деятельность ваша специальность, у вас должны быть какие-то примеры.
Например, кто будет отвечать за ошибочные блокировки? Или может заблокируют всех м18-60 а разблокировать будут со справкой из тцк? Или каждый банк сольёт в тцк всех клиентов м18-60, а там уже будут решать.
Вы хоть примерно понимаете какие это объёмы работы? Ближайший год тцк будут заняты только этим и то вряд ли успеют. В новом реестре по недвижимости до сих пор порядок навести не могут, уже сколько лет. Так для справки.
Як саме поки що точно незрозуміло, але судячи з усього їм можуть дати можливість внести людину в реєстр боржників. Банки з ним інтегровані, і як тільки бачать, що контрагент в реєстрі - блокують рахунки. Напряму тцк звісно з банками не взаємодіє. Можуть зробити окремий реєстр конкретно для цих потреб. З помилковими блокуваннями - а може ніхто не буде відповідати, у нас працює офіс простих рішень. Й зараз можна отримати блокування через помилку, бо якийсь давно сплачений штраф десь не врахували. І нажаль це суто ваша проблема, ніхто за це відповідати не буде
11 апреля 2023 года Рада приняла закон Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения, вступившего в силу 6 мая 2023 года.
То есть сейчас физическое лицо может тратить с арестованного текущего счета не более 13 400 грн в месяц. Также с него можно платить налоги и сборы без учета ареста.
В случае наложения ареста на несколько счетов или наличия нескольких исполнительных производств, человек должен быть выбрать только один счет в одном банке, с которого можно будет тратить средства.