Додано: Чет 28 гру, 2023 21:24

Faceless написав: , нема сенсу сперечатися, серйозно, банківська діяльність все ж не ваш профіль , нема сенсу сперечатися, серйозно, банківська діяльність все ж не ваш профіль

на счёт полномочий ВР я кажется не спорил. Прошу показать механизм как тцк будет блокировать/разблокировать миллион ухылянтов. Если банковская деятельность ваша специальность, у вас должны быть какие-то примеры.Например, кто будет отвечать за ошибочные блокировки? Или может заблокируют всех м18-60 а разблокировать будут со справкой из тцк? Или каждый банк сольёт в тцк всех клиентов м18-60, а там уже будут решать.Вы хоть примерно понимаете какие это объёмы работы? Ближайший год тцк будут заняты только этим и то вряд ли успеют. В новом реестре по недвижимости до сих пор порядок навести не могут, уже сколько лет. Так для справки.